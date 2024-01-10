Дверь выдержала натиск забравшегося в дом леопарда

1005
2
1
Житель небольшого индийского населённого пункта Нарсингпур обнаружил леопарда в своём жилище и запечатлел его.
Молодой леопард, путешествующий по индийской деревне, забрался в частное владение и заблудился. Увидев домочадцев, загнанный в угол зверь бросился на дверь, из-за которой владелец жилища снимал его похождения. Затем хищник нашёл выход и убежал.
Позже представители местного лесного хозяйства подтвердили факт обнаружения хищника в населённом пункте и заявили, что направили в этот район команду, чтобы поймать леопарда и вернуть его в естественную среду обитания.
Источник:
Ссылки по теме:
- Леопард украл собаку и попал на запись камеры наблюдения
- Леопард забрел на завод Mercedes-Benz
- Кобра заползла под покрывало к спящему мужчине
- Собака с трудом нашла вход в здание
- Борцуха: обезьяна опрокинула мужчину, который прогонял её
Новости партнёров
реклама