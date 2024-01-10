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Дверь выдержала натиск забравшегося в дом леопарда

Дверь выдержала натиск забравшегося в дом леопарда

Автор:
10 января 2024 07:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   в мире   дверь   животные   леопард   
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Житель небольшого индийского населённого пункта Нарсингпур обнаружил леопарда в своём жилище и запечатлел его.

Молодой леопард, путешествующий по индийской деревне, забрался в частное владение и заблудился. Увидев домочадцев, загнанный в угол зверь бросился на дверь, из-за которой владелец жилища снимал его похождения. Затем хищник нашёл выход и убежал.

Позже представители местного лесного хозяйства подтвердили факт обнаружения хищника в населённом пункте и заявили, что направили в этот район команду, чтобы поймать леопарда и вернуть его в естественную среду обитания.

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Метки: Видео   Индия   в мире   дверь   животные   леопард   
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