Самые необычные гибриды животных

Лигры, зеброиды, леопоны, койдоги и другие: самые удивительные помеси диких животных.
Сфинксы, морские девы, сирены, василиски, кентавры — все эти персонажи, в которых верили древние люди, по своей сути были гибридами. Когда-то наши предки верили, что существует целый мир мифических монстров с телами двух или нескольких разных существ. С тех пор прошли тысячелетия, но гибриды существуют и в наши дни. Конечно, это не человек с рыбьим хвостом, однако реально существующих удивительных животных в наши дни немало. Какие-то из них родились из-за человеческого вмешательства, в то время как другие появились в природе. К примеру, гибрид лошади и зебры вполне может выжить в диких условиях, а зеброидов еще упоминал Чарльз Дарвин. В Африке этот вид весьма популярен, ведь гибриды зебр устойчивы к укусам мух цеце и жаркому климату.
Но популярнее всего в зоопарках гибриды больших кошек: их получают путем скрещивания ягуаров, тигров, леопардов и львов. В дикой природе такую помесь встретить нельзя, ведь обычно побочный эффект такого скрещивания — бесплодность самцов. Так что лиграм, тигрольвам, леопонам, яглионам и прочим было бы очень сложно размножаться в дикой природе. Помимо этого, ареал обитания этих больших кошек обычно различен: то есть тигр и лев живут в разных местах, по этой причине у них не может появиться потомство в естественной среде.
Однако в зоопарках их часто держат в одном вольере, и иногда у больших кошек разных видов появляются детеныши. Увидеть эти интересные помеси, а также узнать о других гибридах животных, вы можете из видео ниже.
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