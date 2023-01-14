Самые необычные гибриды животных

Сфинксы, морские девы, сирены, василиски, кентавры — все эти персонажи, в которых верили древние люди, по своей сути были гибридами. Когда-то наши предки верили, что существует целый мир мифических монстров с телами двух или нескольких разных существ. С тех пор прошли тысячелетия, но гибриды существуют и в наши дни. Конечно, это не человек с рыбьим хвостом, однако реально существующих удивительных животных в наши дни немало. Какие-то из них родились из-за человеческого вмешательства, в то время как другие появились в природе. К примеру, гибрид лошади и зебры вполне может выжить в диких условиях, а зеброидов еще упоминал Чарльз Дарвин. В Африке этот вид весьма популярен, ведь гибриды зебр устойчивы к укусам мух цеце и жаркому климату.