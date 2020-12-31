В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности

Возраст Саши — детёныша шерстистого носорога, выкопанного в том же районе 6 лет назад — датируется примерно 34 тыс. лет, что касается новой находки, то её возраст может быть 20 000–50 000 лет, говорят исследователи. Предполагается, что он умер летом.



«Абыйского носорога уже сейчас можно назвать единственным в мире: ранее не находили даже костных останков особей такого возраста, не говоря уже о сохранившихся тушах животных. Как правило, это были либо детёныши, либо взрослые особи», — отметил доктор Протопопов.

В настоящее время новый экземпляр хранится недалеко от того места, где он был обнаружен, в ожидании транспортировки в столицу республики город Якутск — это будет сделано сразу же, как только позволит погода.