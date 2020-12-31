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В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности

В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности (5 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2020 09:50
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   находка   носорог   раскопки   удивительно   фото   
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Замёрзшая туша молодого шерстистого носорога из ледникового периода с неповреждённой светло-коричневой шерстью была извлечена из вечной мерзлоты Сибири.

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Метки: в мире   видео   животные   находка   носорог   раскопки   удивительно   фото   
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4  комментария
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12k
Corvus Corax Полчаса назад
" включают в себя различные внутренние органы и элементы, в том числе зубы, часть кишечника и комок жира"

Да неужели??? А я думал - там двигатель внутреннего сгорания, самогонный аппарат и микросхемы...
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11k
Алексей Ив 17 минут назад
Ну да,утонул...все скопом мамонты,носороги,причем все сразу
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16k
Андрей Иванов 18 минут назад
Я как то немного по другому представлял себе неповреждённую шерсть
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295
Alexander 24 минуты назад
похож на Лося без рогов)
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