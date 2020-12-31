В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности

Замёрзшая туша молодого шерстистого носорога из ледникового периода с неповреждённой светло-коричневой шерстью была извлечена из вечной мерзлоты Сибири.
Останки, которые на 80% целы и содержат доказательства последней трапезы животного, были раскопаны в Абыйском районе Республики Саха в августе.
Они были обнаружены местным жителем Алексеем Саввином и включают в себя различные внутренние органы и элементы, в том числе зубы, часть кишечника и комок жира.
Эксперты полагают, что возраст останков, скорее всего, составляет около 34 тыс. лет, хотя точный возраст носорога пока не был подтверждён радиоуглеродным датированием.
Находка была сделана неподалёку от места, где был найден ещё в 2014 году единственный известный экземпляр детёныша шерстистого носорога, которого назвали Саша.
Эксперты полагают, что возраст останков, скорее всего, составляет около 34 тыс. лет, хотя точный возраст носорога пока не был подтверждён радиоуглеродным датированием.
Находка была сделана неподалёку от места, где был найден ещё в 2014 году единственный известный экземпляр детёныша шерстистого носорога, которого назвали Саша.
Отметим, что также в том же районе, недалеко от притока реки Тирехтях, в прошлом году были найдены останки двух детёнышей вымершого пещерного льва — Бориса и Спарты.
«По предварительной оценке, носорогу 3-4 года, это очень молодая особь. Скорее всего, он утонул в реке. Туша отличается очень хорошей сохранностью, в числе прочего, у носорога сохранилась часть внутренностей, что в перспективе позволит подробнее изучить особенности жизнедеятельности этого вида», — рассказал палеонтолог Альберт Протопопов из Академии наук Республики Саха.
Рядом с останками молодого плейстоценового существа, пол которого не установлен, исследователи также обнаружили рог.
«По предварительной оценке, носорогу 3-4 года, это очень молодая особь. Скорее всего, он утонул в реке. Туша отличается очень хорошей сохранностью, в числе прочего, у носорога сохранилась часть внутренностей, что в перспективе позволит подробнее изучить особенности жизнедеятельности этого вида», — рассказал палеонтолог Альберт Протопопов из Академии наук Республики Саха.
Рядом с останками молодого плейстоценового существа, пол которого не установлен, исследователи также обнаружили рог.
Возраст Саши — детёныша шерстистого носорога, выкопанного в том же районе 6 лет назад — датируется примерно 34 тыс. лет, что касается новой находки, то её возраст может быть 20 000–50 000 лет, говорят исследователи. Предполагается, что он умер летом.
«Абыйского носорога уже сейчас можно назвать единственным в мире: ранее не находили даже костных останков особей такого возраста, не говоря уже о сохранившихся тушах животных. Как правило, это были либо детёныши, либо взрослые особи», — отметил доктор Протопопов.
В настоящее время новый экземпляр хранится недалеко от того места, где он был обнаружен, в ожидании транспортировки в столицу республики город Якутск — это будет сделано сразу же, как только позволит погода.
«Абыйского носорога уже сейчас можно назвать единственным в мире: ранее не находили даже костных останков особей такого возраста, не говоря уже о сохранившихся тушах животных. Как правило, это были либо детёныши, либо взрослые особи», — отметил доктор Протопопов.
В настоящее время новый экземпляр хранится недалеко от того места, где он был обнаружен, в ожидании транспортировки в столицу республики город Якутск — это будет сделано сразу же, как только позволит погода.
У Саши, которому на момент смерти было 7 месяцев, были обнаружены клубнично-светлые кудри, цвет которых контрастирует с тёмно-серыми африканскими носорогами.
Кроме того, размер малыша Саши, на туше которого есть обрубки двух рогов, указывает на то, что шерстистые носороги были намного крупнее своих современных собратьев.
Когда-то шерстистые носороги бродили по территории современной Европы и России.
Кроме того, размер малыша Саши, на туше которого есть обрубки двух рогов, указывает на то, что шерстистые носороги были намного крупнее своих современных собратьев.
Когда-то шерстистые носороги бродили по территории современной Европы и России.
«Мы узнали, что носороги были покрыты очень густой шерстью. Раньше мы могли судить об этом только по наскальным рисункам, обнаруженным во Франции. Теперь, судя по густой шерсти с подшерстком, можно сделать вывод, что носорожка был полностью адаптирован к холодному климату прямо с малых лет», — сообщил кандидат биологических наук, ведущий сотрудник Академии наук Республики Саха Валерий Плотников.
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