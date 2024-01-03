"Тут не Россия!": два парня в автобусе Вильнюса поиздевались над русскоговорящей женщиной

Молодые люди отобрали у пассажирки телефон и заставили владелицу техники понервничать.
"Национализма в нашей стране нет!" - такое нередко слышишь от граждан Прибалтики. Однако действительность оказывается совершенно иной.
В общественном транспорте Литвы попала на камеру сцена унижения русскоязычной женщины. Молодые люди отобрали у неё телефон и, перебрасывая его друг другу, заставили пассажирку бегать по салону, униженно прося вернуть ей технику.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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Автор ролика подписал видео "Только в Вильнюсе", сопроводив надпись эмодзи с сердечками. Судя по всему, этот инцидент пришёлся по сердцу жителю Литвы. Интересно, что остальные пассажиры в транспорте никак не реагировали на происходящее. Может, просто не захотели связываться со здоровыми молодыми лбами, а может, считали, что вся эта суета яйца выеденного не стоит? Чего нервы понапрасну тратить...
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