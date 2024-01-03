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"Тут не Россия!": два парня в автобусе Вильнюса поиздевались над русскоговорящей женщиной

"Тут не Россия!": два парня в автобусе Вильнюса поиздевались над русскоговорящей женщиной

Автор:
03 января 2024 13:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Вильнюс   Литва   национализм   пассажиры   русскоговорящие   транспорт   унижение   
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Молодые люди отобрали у пассажирки телефон и заставили владелицу техники понервничать.

"Национализма в нашей стране нет!" - такое нередко слышишь от граждан Прибалтики. Однако действительность оказывается совершенно иной.


В общественном транспорте Литвы попала на камеру сцена унижения русскоязычной женщины. Молодые люди отобрали у неё телефон и, перебрасывая его друг другу, заставили пассажирку бегать по салону, униженно прося вернуть ей технику.



Автор ролика подписал видео "Только в Вильнюсе", сопроводив надпись эмодзи с сердечками. Судя по всему, этот инцидент пришёлся по сердцу жителю Литвы. Интересно, что остальные пассажиры в транспорте никак не реагировали на происходящее. Может, просто не захотели связываться со здоровыми молодыми лбами, а может, считали, что вся эта суета яйца выеденного не стоит? Чего нервы понапрасну тратить...

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Метки: Видео   Вильнюс   Литва   национализм   пассажиры   русскоговорящие   транспорт   унижение   
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17  комментариев
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17k
Элитный тигр Час назад
Твари бестолковые. Эти уепки родились то уже в свободной Литве, им то что русские мешают? ДБ...
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14k
..: Атеист :.. Полминуты назад
А в случае чего, как и хохлы - "а нас за що". Цивилизованной европой себя кличат.. тьфу, гавно они вонючее!
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5k
Убийца Прохиндеев 12 минут назад
Почему в Россию переселяют Таджикистан, а русские за границей по прежнему в таком положении? Предоставили бы им в России жилье, преференции и гражданство автоматом, они бы были тут.
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343
Matias 16 минут назад
Как коренной житель говорил и говорю - у нас в Прибалтике национализм жуткий и он возведён до государственного уровня. Между нацистами в Латвии, Литвы и ли Эстонии нет никакой разницы. Везде примерно одинаково.
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203
ivandike 17 минут назад
Гейропа они с бабами герои, со мной они попробовали, в руках обосрались пид.ры мокрожопые
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15k
Vital Idol 23 минуты назад
я сталкивался с русофобией, из всей прие*балтики, именно в литве, ещё в СССР...
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33k
Slonyash Полчаса назад
Отморозки.
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10k
Сол Гудман Полчаса назад
Тварины, только над женщинами и немощными могут издеваться
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859
Анисимов Вадим Полчаса назад
А что это литовцы на русском разговаривают? Своего языка нет?
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596
עשתרות‏‎‎‎ Полчаса назад
Быдло везде есть ..
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1k
pka2004 Полчаса назад
Следующую СВО надо проводить в Пpoeб@лтике
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414
tokol 39 минут назад
Они следующие... и так будет со всеми муд..аками нацистскими
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244
Александр Портениер 44 минуты назад
Только с бабами и могут .Зато их дрюкает вся европа куда на заработки они ездят.По простому евроджики надо их называть.
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