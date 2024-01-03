"Тут не Россия!": два парня в автобусе Вильнюса поиздевались над русскоговорящей женщиной

"Национализма в нашей стране нет!" - такое нередко слышишь от граждан Прибалтики. Однако действительность оказывается совершенно иной.

В общественном транспорте Литвы попала на камеру сцена унижения русскоязычной женщины. Молодые люди отобрали у неё телефон и, перебрасывая его друг другу, заставили пассажирку бегать по салону, униженно прося вернуть ей технику.