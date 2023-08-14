Пассажиров "Аэрофлота" закрыли в салоне самолёта без кондиционера

Рейс "Аэрофлота", следующий из Москвы в Южно-Сахалинск, сделал вынужденную посадку в Хабаровске из-за девочки, которой стало плохо.
Во время полёта четырехлетней девочке стало плохо, у неё случился тепловой удар. Из-за плохого самочувствия ребёнка пилоты совершили вынужденную посадку в Хабаровске. Ребёнка тут же передали бригаде скорой помощи. Остальных пассажиров оставили в салоне, выключив двигатели. Вместе с двигателями выключили и кондиционеры. Экипаж закрыл все двери самолета, поэтому люди стали спасаться от жары, обмахиваясь бумажками. Telegram-канал "Кровавая барыня" сообщил, что двигатели выключили для экономии топлива.
Пассажирка самолёта записала на видео, как люди изнывают от жары
Утверждается, что стюардессы не реагировали на жалобы пассажиров и не раздавали воду, пока те не стали вести себя более требовательно.
В "Аэрофлоте" сообщили, что двигатели выключили не из-за экономии топлива.
В соответствии с установленными процедурами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа родителей двигатели воздушного судна были выключены. Информация о том, что двигатели были выключены для экономии топлива, не соответствует действительности.
Источник:
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