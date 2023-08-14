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Пассажиров "Аэрофлота" закрыли в салоне самолёта без кондиционера

Пассажиров "Аэрофлота" закрыли в салоне самолёта без кондиционера

Автор:
14 августа 2023 10:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   аэрофлот   бунт   жара   пассажиры   самолёт   фото   
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Рейс "Аэрофлота", следующий из Москвы в Южно-Сахалинск, сделал вынужденную посадку в Хабаровске из-за девочки, которой стало плохо.

Во время полёта четырехлетней девочке стало плохо, у неё случился тепловой удар. Из-за плохого самочувствия ребёнка пилоты совершили вынужденную посадку в Хабаровске. Ребёнка тут же передали бригаде скорой помощи. Остальных пассажиров оставили в салоне, выключив двигатели. Вместе с двигателями выключили и кондиционеры. Экипаж закрыл все двери самолета, поэтому люди стали спасаться от жары, обмахиваясь бумажками. Telegram-канал "Кровавая барыня" сообщил, что двигатели выключили для экономии топлива.

Утверждается, что стюардессы не реагировали на жалобы пассажиров и не раздавали воду, пока те не стали вести себя более требовательно.

В "Аэрофлоте" сообщили, что двигатели выключили не из-за экономии топлива.

В соответствии с установленными процедурами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа родителей двигатели воздушного судна были выключены. Информация о том, что двигатели были выключены для экономии топлива, не соответствует действительности.


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Метки: Видео   Россия   аэрофлот   бунт   жара   пассажиры   самолёт   фото   
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4  комментария
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
Нельзя было подключить к наземный коммуникациям?
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1k
Мария Коненкова 8 минут назад
Кондиционеры выключаются при выключении двигателей, что ж тут поделать. В моей жизни был эпизод, когда мы так же сидели запертыми в салоне самолёта в аэропорту Антальи, борту не давали вылет из-за забастовки наземных служб. 1 час 45 минут мы просидели. В Анталье! Летом. Температуру в салоне можете себе представить. Но никто не жаловался. Отдать должное бригаде, как только КВС озвучил сообщение по громкой связи, они тут же, без каких-либо слов, достали упаковки с водой и начали всех поить, плюс там был совершенно потрясающий бортпроводник, которого я до сих пор вспоминаю, его тихое обаяние и умение работать с людьми, когда для каждого нашлось ободряющее слово, а на вопросы отвечал остроумными шутками, с полуулыбкой - прирождённый работник сферы услуг, так мало кто умеет. Так что народного бунта и жалобщиков на борту не случилось.
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