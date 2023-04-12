Опоссум был унижен, но не съеден

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Койот поймал опоссума и решил полакомиться им в укромном месте. Зверёк прикинулся мёртвым и перехитрил хищника. Однако опоссума ждало еще одно испытание.
У койота на опоссума были свои планы.
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Тот обнюхал еду, совершил такой же уничижительный поступок, как койот с опоссумом, и удалился.