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Опоссум был унижен, но не съеден

Опоссум был унижен, но не съеден

Автор:
12 апреля 2023 08:27
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   койот   опоссум   унижение   
781
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Койот поймал опоссума и решил полакомиться им в укромном месте. Зверёк прикинулся мёртвым и перехитрил хищника. Однако опоссума ждало еще одно испытание.

У койота на опоссума были свои планы.

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Метки: в мире   видео   животные   койот   опоссум   унижение   
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7  комментариев
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44k
Aleksandr Полчаса назад
оБоссум...
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22k
BiZ 22 минуты назад
никогда бы не поверил в такую ьуйню
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66k
leo3621 Полчаса назад
Ассоциация возникла. Пару лет назад здесь было опубликовано видео, как геолог, вроде нефтяник на выезде, поделился своим обедом с лисёнком, который забрёл на территорию лагеря.
Тот обнюхал еду, совершил такой же уничижительный поступок, как койот с опоссумом, и удалился.
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5k
B@r@bux Полчаса назад
Наверно что-то со мной не так - не понимаю причины столь безудержного веселья.
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