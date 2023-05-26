В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На 80-й минуте матча, уступая со счётом 0:2, вратарь команды из Вильнюса попытался быстро ввести мяч в игру. Выбивая мяч в поле, спортсмен поразил своего же защитника. Мяч отскочил от головы футболиста и залетел в ворота. В итоге встреча закончилась со счётом 0:3.