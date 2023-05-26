В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

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24 мая в матче 1/8 финала Кубка Литвы по футболу встречались «Кауно Жальгирис» и «Жальгирис» из Вильнюса. Матч запомнился прежде всего курьезным автоголом во втором тайме.
На 80-й минуте матча, уступая со счётом 0:2, вратарь команды из Вильнюса попытался быстро ввести мяч в игру. Выбивая мяч в поле, спортсмен поразил своего же защитника. Мяч отскочил от головы футболиста и залетел в ворота. В итоге встреча закончилась со счётом 0:3.
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