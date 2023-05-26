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В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

Автор:
26 мая 2023 09:40
Сообщество : Спорт
Метки: Вратарь   Прикол   Спорт   автогол   видео   гол   литва   футбол   футболист   
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24 мая в матче 1/8 финала Кубка Литвы по футболу встречались «Кауно Жальгирис» и «Жальгирис» из Вильнюса. Матч запомнился прежде всего курьезным автоголом во втором тайме.

На 80-й минуте матча, уступая со счётом 0:2, вратарь команды из Вильнюса попытался быстро ввести мяч в игру. Выбивая мяч в поле, спортсмен поразил своего же защитника. Мяч отскочил от головы футболиста и залетел в ворота. В итоге встреча закончилась со счётом 0:3.

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Метки: Вратарь   Прикол   Спорт   автогол   видео   гол   литва   футбол   футболист   
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28  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
а можно на мяче написать "санкции"?
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3k
Кирилл 13 минут назад
вся суть современной Литвы
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22k
sanchesS80 20 минут назад
Вратарь конечно лопух. Но свой защитник то чего перед ним маячит, мешает.
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15k
Элитный тигр Полчаса назад
ХЭДШОТ...
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16k
Alex Полчаса назад
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44k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Свояка закатил)))
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47k
Прискорбный Скиталец Полчаса назад
+1 гол в копилку игрока.. лучший бомбардир.. или какие там термины у них
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8k
RIZ deadening Полчаса назад
Просто вратарь ставил на 3:0 !
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45k
Aleksandr Полчаса назад
Видеофакт: Литва ввела санкции против России (извиняюсь за политику :))
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22k
BiZ 46 минут назад
нападающий по незнанке включил программу айболит и выключил ее, когда получил оповещение, что гол уже давно забит, причем им.
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2k
Владимир 48 минут назад
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387
Александр Богомолов Час назад
отыгрываться надо, а он тут гуляет по своей штрафной - подумал вратарь и решил придать ускорения игроку.
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2
александр Час назад
Вратаря бы на ставочки у буков проверить)
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5k
!ГЕНнадий Час назад
Вот и в Литве хоть что-то Лучшее нашлось...
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Самое интересное, они даже не посмотрели друг на друга после этого. Типа, а хуле тут разговаривать, это норма..
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28k
Serg2001 2 часа назад
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28k
Levyathan 2 часа назад
Для профессионального футболиста-это просто позор. Самурай бы сделал себе сеппуку.
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400
Александр Levyathan 7 минут назад
Затейник))
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