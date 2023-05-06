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Очень эмоциональный таксист отказался везти "мокрых" пассажиров

Очень эмоциональный таксист отказался везти "мокрых" пассажиров

Автор:
06 мая 2023 11:14
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   дождь   люди   пассажиры   погода   такси   
452
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В Краснодаре мужчина и женщина вызвали такси бизнес-класса, но водитель отказался их везти из-за того, что они промокли под дождем.

Вот это сервис!

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Метки: видео   дождь   люди   пассажиры   погода   такси   
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18  комментариев
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7k
Дмитрий Час назад
"Рот закрыли все я девушка!"....3.14....ц. Эволюция завершила своё развитие. На конец то идеал создан! .....Никто не знает где [мат] посмотреть этого идеала? Ну не может быть, чтобы всё было идеально...
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4k
Атомный Крот 6 минут назад
Вообще не понял наезд таксиста.

Он сам предлагает услугу по перевозке. Зачем тогда на рынок выходить, если не можешь обеспечить то, что сам предлагаешь?

Где в правилах пользования такси сказано, что в дождь или снег пользование автомобилем такси запрещено?
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16k
Vital Idol Полчаса назад
Не "мокрых" пассажиров, а пассажиров в мокрой одежде! Читайте "Правила пользования общественным транспортом"!

Пассажирам запрещается:

6.4.2. Проезжать в пачкающей одежде, провозить зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие транспортные средства или одежду пассажиров.
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30k
albedo 2 часа назад
Все правильно.
Потому что следующий клиент на мокрое сиденье не сядет.
И накатает жалобу.

Можно было просто взять такси рангом пониже.
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339
Александр albedo 22 минуты назад
Сиденья в такси либо кожа (или экокожа), либо чехлы из той же экокожи, протёр, ну и высохнуть минут 10, тут проблема на ровном месте - дожди ведь в России редкость.
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11k
Rus77 2 часа назад
Очередной далбайоб прославился!
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