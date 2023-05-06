Очень эмоциональный таксист отказался везти "мокрых" пассажиров

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В Краснодаре мужчина и женщина вызвали такси бизнес-класса, но водитель отказался их везти из-за того, что они промокли под дождем.
Вот это сервис!
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Он сам предлагает услугу по перевозке. Зачем тогда на рынок выходить, если не можешь обеспечить то, что сам предлагаешь?
Где в правилах пользования такси сказано, что в дождь или снег пользование автомобилем такси запрещено?
Пассажирам запрещается:
6.4.2. Проезжать в пачкающей одежде, провозить зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие транспортные средства или одежду пассажиров.
Потому что следующий клиент на мокрое сиденье не сядет.
И накатает жалобу.
Можно было просто взять такси рангом пониже.
Меня всегда удивляет такое отношение некоторых клиентов к сервису: типа правил для меня нет, что хочу, то и ворочу. А ты - "вези меня мразь" и молчи.
Но грязь на сиденье - это не проблема пассажира, а ответственность водителя.