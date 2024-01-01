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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1083 поста • 46 подписчиков подписаться
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Между азербайджанцами и русскими произошло массовое побоище на корпоративе

Между азербайджанцами и русскими произошло массовое побоище на корпоративе

Автор:
01 января 2024 11:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   зербайджанцы   конфликт   корпоратив   негатив   русские   
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29 декабря на новогоднем корпоративе в кафе «Голд» расположенном в городе Алапаевске Свердловской области. Азербайджанец решил пристать к чужой девушке, её молодой человек естественно начал предъявлять ему претензии, разговор на повышенных тонах плавно перетек в драку.

На видео отчётливо видно как парень в синей куртке из-за спины наносит удар. Так же можете наблюдать за тем, как за русского паренька вступился прыткий боец, который сумел несколько раз увернуться от ударов и надавать по щам возмутителям спокойствия. Бился он как лев в окружении гиен.

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Метки: Видео   драка   зербайджанцы   конфликт   корпоратив   негатив   русские   
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14  комментариев
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132k
parallax 3 часа назад
Опять горные бабуины со своими пещерными повадками.
Нельзя их в цивилизацию пускать, им место в горах.
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569
стеклоВАТА 10 минут назад
мразичерножопыеублюдки
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16k
Kucher 37 минут назад
Чурбаньё то тут, то там всякое дерьмо вытворяет.
Но нам ведь для экономики так нужны все эти "ценные специалисты", да, степашки?
Неужели, глядя на всё это ещё не дошло, что таджиков с азерами гнать надо поганой метлой? Или ждать будем, когда они массовую резню, как они привыкли, по городам устроят?
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24k
Валерий 47 минут назад
нарушил закон? Домой! после отсидки! В азербайджанию! Навсегда!
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11k
BarOb Час назад
Специально зашёл посмотреть ни в Баку ли было дело.
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4k
SmartCat101 Час назад
ссыкливые черножопые твари! только толпой на одного и даже в этой ситуации ударить со спины!!! настояший джигит!!! тьфу обезьяна черножопая
сажать за такое
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3k
Вячеслав Час назад
Эх молодость. Кабацкий мордобой вспоминаю со слезами на глазах. Так весело время проводили
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15k
info-kozirev 2 часа назад
Шакалы кавказские,только толпой,только изподтишка,таких ломать надо,а парень молодец,настучал по щам уродам.
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−12
Pasha Panfilov 2 часа назад
В кабаке по пьяни девку не поделили. Ну ясно.
P.S. У меня дома на кухне такая же плитка ) Только 30х30, а эта на видео по ходу 40х40 см.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 2 часа назад
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657
Андрей Понамарев 2 часа назад
Сколько в России черножопых скотов,
Столько же надо фонарных столбов.
Много веревок, удавок и мыла,
Чтобы на всех цунарефов хватило!
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16k
Альф 57 3 часа назад
Если бы хоть кто-то помог парню - разогнали бы всю эту свору гиен. Парень красава.
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6k
Alex 3 часа назад
гниды черножопые
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