Между азербайджанцами и русскими произошло массовое побоище на корпоративе

На видео отчётливо видно как парень в синей куртке из-за спины наносит удар. Так же можете наблюдать за тем, как за русского паренька вступился прыткий боец, который сумел несколько раз увернуться от ударов и надавать по щам возмутителям спокойствия. Бился он как лев в окружении гиен.