Между азербайджанцами и русскими произошло массовое побоище на корпоративе

2743
1
1
29 декабря на новогоднем корпоративе в кафе «Голд» расположенном в городе Алапаевске Свердловской области. Азербайджанец решил пристать к чужой девушке, её молодой человек естественно начал предъявлять ему претензии, разговор на повышенных тонах плавно перетек в драку.
На видео отчётливо видно как парень в синей куртке из-за спины наносит удар. Так же можете наблюдать за тем, как за русского паренька вступился прыткий боец, который сумел несколько раз увернуться от ударов и надавать по щам возмутителям спокойствия. Бился он как лев в окружении гиен.
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщины напали на автомобилиста и пожалели об этом
- В Дагестане гости устроили кровавый мордобой и разнесли заведение из-за замечания вести себя потише
- Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки
- Медики скорой помощи подрались с пациентом и его родственниками в Челябинске
- В Англии соседи устроили зрелищную джентельменскую драку
Новости партнёров
реклама
Нельзя их в цивилизацию пускать, им место в горах.
Но нам ведь для экономики так нужны все эти "ценные специалисты", да, степашки?
Неужели, глядя на всё это ещё не дошло, что таджиков с азерами гнать надо поганой метлой? Или ждать будем, когда они массовую резню, как они привыкли, по городам устроят?
сажать за такое
P.S. У меня дома на кухне такая же плитка ) Только 30х30, а эта на видео по ходу 40х40 см.
Столько же надо фонарных столбов.
Много веревок, удавок и мыла,
Чтобы на всех цунарефов хватило!