Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки

Инцидент произошел во встрече одной из любительских лиг Татарстана. На кадрах можно увидеть, что футболист в желтой футболке обозвал соперника в красном, после чего началась массовая драка с участием игроков обеих команд. Спустя непродолжительное время к ней присоединились болельщики.

Из-за драки игру прервали.