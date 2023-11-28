Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки

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Футболисты-любители устроили массовую драку во время матча в Казани. Всё началось из-за оскорблений в адрес одного из игроков.
Инцидент произошел во встрече одной из любительских лиг Татарстана. На кадрах можно увидеть, что футболист в желтой футболке обозвал соперника в красном, после чего началась массовая драка с участием игроков обеих команд. Спустя непродолжительное время к ней присоединились болельщики.
Из-за драки игру прервали.
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