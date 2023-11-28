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Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки

Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки

Автор:
28 ноября 2023 08:59
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Казань   Спорт   Татарстан   драка   конфликт   футбол   футболист   
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Футболисты-любители устроили массовую драку во время матча в Казани. Всё началось из-за оскорблений в адрес одного из игроков.

Инцидент произошел во встрече одной из любительских лиг Татарстана. На кадрах можно увидеть, что футболист в желтой футболке обозвал соперника в красном, после чего началась массовая драка с участием игроков обеих команд. Спустя непродолжительное время к ней присоединились болельщики.
Из-за драки игру прервали. 

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Метки: Видео   Казань   Спорт   Татарстан   драка   конфликт   футбол   футболист   
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1  комментарий
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xbrat 14 минут назад
Вот удивительно, попizтились и никто не валяется на поле по 5 минут... Хотя обычно от тычка пальцем в бок присмерти лежат на поле
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