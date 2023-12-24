Новогодне-милое из кузбасского посёлка: местный житель катает детвору на мотороллере-паровозе

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Ребята строили снежного дракона в Бабанаково, когда к ним подкатил сосед на паровозике. Привязал плюшки, объяснил, как правильно садиться и за что держаться. И в путь. Дети в восторге, их мамы тоже.
Паровозик, который смог привезти праздник
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