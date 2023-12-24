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Новогодне-милое из кузбасского посёлка: местный житель катает детвору на мотороллере-паровозе

Новогодне-милое из кузбасского посёлка: местный житель катает детвору на мотороллере-паровозе

Автор:
24 декабря 2023 12:04
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   ватрушки   добро   милота   паровозик   поступок   сосед   
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Ребята строили снежного дракона в Бабанаково, когда к ним подкатил сосед на паровозике. Привязал плюшки, объяснил, как правильно садиться и за что держаться. И в путь. Дети в восторге, их мамы тоже.

Паровозик, который смог привезти праздник

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Метки: Видео   ватрушки   добро   милота   паровозик   поступок   сосед   
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4  комментария
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5k
Григорий 57 минут назад
Молодчик! Детишкам радость, ему уважение!
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2k
Rom 17 минут назад
Хороший мотороллер. Самый мотороллистый )) А так да, приколько
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24k
SolomonA Полчаса назад
Это не мотороллер, а мотособака. У автора технический кретинизм.
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Молодец мужик! Главное, чтобы как сейчас это модно в педофилии не обвинили!
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