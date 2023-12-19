Трогательная реакция кошки на возвращение собаки

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Чаще всего домашние кошки и собаки отлично ладят друг с другом и очень скучают, когда кто-то из них уезжает из дома.
Собака отсутствовала две недели и вот какая была реакция кошки на её возвращение.
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Взял его любимой, уж очень она хотела, ещё до свадьбы. Он был самый-самый любимый, всё внимание ему итд.
Через год родился сын, естественно больше внимания оказывалось сыну, так этот мелкий пакостник, так возревновал просто жуть, сына категорически невзлюбил.
Ну а когда лет этак через двенадцать я ещё и кота взял, всё.
Кот его очень любил, но Дюша был неприступен.
Пожил юрик Дюша 17 лет.
Ушел от воспаления уха, ничего не смогли сделать.
А вот собакен что то безразличен
Хотя конфликтов нет и всё мирно и хорошо.
Кошка моложе и она готова вот так же обнимать собаку. Собака же ревнует её и постоянно смотрит на неё букой.
Собачья ревность - это отдельный разговор.