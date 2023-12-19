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Трогательная реакция кошки на возвращение собаки

Трогательная реакция кошки на возвращение собаки

Автор:
19 декабря 2023 10:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   добро   животные   кошка   милота   позитив   собака   
3066
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Чаще всего домашние кошки и собаки отлично ладят друг с другом и очень скучают, когда кто-то из них уезжает из дома.

Собака отсутствовала две недели и вот какая была реакция кошки на её возвращение.

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Метки: Видео   добро   животные   кошка   милота   позитив   собака   
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15  комментариев
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17k
Majul 2 часа назад
Ну так вроде логично все. Собака вернулась, запах другой совсем. Вот кошка ее и "метит". Чтобы своим пахла )
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6k
Трям 16 минут назад
Теперь я знаю как появился

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685
Ринат Фамутдинов 23 минуты назад
Мой кошак с собак естественно не любил, но появилась мелкая беспорода _ Жулька и началось!!! Кот от неё ни на шаг, опекал даже от нас. Ей мелкие косточки. ну какие-нибудь "вкусности" по их понятиям приносил...
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975
Flint 24 минуты назад
Собаке на холку валерьянки бахнули)
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7k
Vladimir 57 минут назад
Жил у меня юрик, по кличке Дюша.
Взял его любимой, уж очень она хотела, ещё до свадьбы. Он был самый-самый любимый, всё внимание ему итд.
Через год родился сын, естественно больше внимания оказывалось сыну, так этот мелкий пакостник, так возревновал просто жуть, сына категорически невзлюбил.
Ну а когда лет этак через двенадцать я ещё и кота взял, всё.
Кот его очень любил, но Дюша был неприступен.
Пожил юрик Дюша 17 лет.
Ушел от воспаления уха, ничего не смогли сделать.
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67k
doker 59 минут назад
Старая тема...
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6k
Евгений Д Час назад
Котейка- сама милота.
А вот собакен что то безразличен
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18k
banzai7 2 часа назад
Похоже, собака себе другую кошку нашла.
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Мои не очень ладят.
Хотя конфликтов нет и всё мирно и хорошо.
Кошка моложе и она готова вот так же обнимать собаку. Собака же ревнует её и постоянно смотрит на неё букой.
Собачья ревность - это отдельный разговор.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Собака слегка ошарашена! ))
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