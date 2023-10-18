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Мужчина притворился полицейским и обнимал всех подряд

Мужчина притворился полицейским и обнимал всех подряд

Автор:
18 октября 2023 12:59
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Юмор   добро   милота   обнимашки   позитив   полиция   поступок   штраф   
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Патрульная служба во время патрулирования увидели, как человек в служебной куртке и фуражке тискает прохожих.

Любвеобильного гражданина задержали, доставили в отдел, где он рассказал, что облачился в форму, чтобы радовать людей и дарить им хорошее настроение.


Суд порыв любви не оценил. Мужика арестовали на сутки и назначили штраф в тысячу рублей.


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Метки: Видео   Юмор   добро   милота   обнимашки   позитив   полиция   поступок   штраф   
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1  комментарий
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9k
ишты 2 часа назад
"Ты понимаешь что шутка не удалась?" - почему не удалась, бабка вроде не возражала? Он же не догонял и насильно никого не обнимал?
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