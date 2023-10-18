Мужчина притворился полицейским и обнимал всех подряд

Любвеобильного гражданина задержали, доставили в отдел, где он рассказал, что облачился в форму, чтобы радовать людей и дарить им хорошее настроение.

Суд порыв любви не оценил. Мужика арестовали на сутки и назначили штраф в тысячу рублей.