Собака попросила помощи у людей, чтобы они помогли её собрату выбраться из западни

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Семья прогуливалась по улице аргентинского города, когда услышала громкий лай. Подбежав к хвостатой, они увидели, что она стоит около канализационной трубы, откуда торчала морда другой собаки.
Люди вызвали пожарных и на протяжение всей спасательной операции успокаивали взволнованную пушистую.
С помощью усилий неравнодушных людей, ветеринаров и спасателей, пёселя удалось вызволить. Выбравшись из ловушки, он воссоединился с преданной подругой и убежал вместе с ней, куда глаза глядят
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