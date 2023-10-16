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Собака попросила помощи у людей, чтобы они помогли её собрату выбраться из западни

Собака попросила помощи у людей, чтобы они помогли её собрату выбраться из западни

Автор:
16 октября 2023 09:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   добро   животные   западня   милота   помощь   поступок   собака   
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Семья прогуливалась по улице аргентинского города, когда услышала громкий лай. Подбежав к хвостатой, они увидели, что она стоит около канализационной трубы, откуда торчала морда другой собаки.

Люди вызвали пожарных и на протяжение всей спасательной операции успокаивали взволнованную пушистую.


С помощью усилий неравнодушных людей, ветеринаров и спасателей, пёселя удалось вызволить. Выбравшись из ловушки, он воссоединился с преданной подругой и убежал вместе с ней, куда глаза глядят


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Метки: Видео   добро   животные   западня   милота   помощь   поступок   собака   
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6  комментариев
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1k
... Час назад
Дело было очень давно, мой батя стоял курил на остановке, вдруг к нему подошла дворняга, и аккуратно за штанину потянула, отошла и смотрит, ну он и пошёл за ней. Привела она его на стройку, и тут всё встало на свои места, в яму для столба 2 щенка упало, он достал их, весь измазюкался, мамаша облизала руку, и удалилась с выводком. Так что для псовых в порядке вещей придти к человеку за помощью, а человек должен помочь, если он человек!
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21k
иванов дмитрий 20 минут назад
добрый пост.
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53k
smakido 45 минут назад
Люблю собак за верность - любит миллионера, но и горького пьяницу (нашего соседа) тоже любит и верно охраняет, когда он спит, что называется под забором!
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24k
SolomonA 51 минуту назад
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24k
ЦСКА Час назад
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10k
Гомерчик Час назад
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