На Каспии пограничники спасли запутавшегося в браконьерских сетях тюленя

Пограничным управлением ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил рыболовства.

В акватории реки Волги и северной части Каспийского моря подразделениями береговой охраны совместно с сотрудниками различных правоохранительных и контролирующих органов проводятся мелиоративные траления запрещенных орудий лова.

В прошедшем месяце на Иголкинском, Гандуринском, Кировском и других рыбоходных каналах, в районе островов Тюлений и Укатный из воды изъято свыше 385 сетей общей длиной почти 22 600 метров, более 45 снастей, предназначенных для незаконной добычи осетровых, и 560 иных орудий лова (вентеря, секрета, раколовки, неводы).

В естественную среду обитания возвращены: 1 каспийский тюлень, свыше 380 особей рыб осетровых видов, 5 800 частиковых видов, 2 800 ракообразных. У нарушителей изъято 13 маломерных судов и 12 подвесных лодочных моторов