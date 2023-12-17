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На Каспии пограничники спасли запутавшегося в браконьерских сетях тюленя

На Каспии пограничники спасли запутавшегося в браконьерских сетях тюленя

Автор:
17 декабря 2023 09:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   добро   животные   запутался в сетях   милота   поступок   тюлень   
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Животное заметили во время ликвидации браконьерских орудий лова. Тюлень плотно запутался в сети и не мог уплыть.

Пограничным управлением ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил рыболовства.


В акватории реки Волги и северной части Каспийского моря подразделениями береговой охраны совместно с сотрудниками различных правоохранительных и контролирующих органов проводятся мелиоративные траления запрещенных орудий лова.


В прошедшем месяце на Иголкинском, Гандуринском, Кировском и других рыбоходных каналах, в районе островов Тюлений и Укатный из воды изъято свыше 385 сетей общей длиной почти 22 600 метров, более 45 снастей, предназначенных для незаконной добычи осетровых, и 560 иных орудий лова (вентеря, секрета, раколовки, неводы).


В естественную среду обитания возвращены: 1 каспийский тюлень, свыше 380 особей рыб осетровых видов, 5 800 частиковых видов, 2 800 ракообразных. У нарушителей изъято 13 маломерных судов и 12 подвесных лодочных моторов

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Метки: Видео   Спасение   добро   животные   запутался в сетях   милота   поступок   тюлень   
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4  комментария
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Aleksandr M. Час назад
Без затей и розовых соплей: срезал сеть и волшебный пендель в "естественную среду обитания"
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Dabus 45 минут назад
Каспийская нерпа, живут только там. Эндемики.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 57 минут назад
Китайская сеть стоит в магазине в районе 600 рублей, а раньше вообще стоили 100-300 рублей, ими завалены все даже маленькие речушки в Московской Области.
Так придешь со спиннингом, а они по берегу валяются кучами, сколько их в воде никто даже не знает...
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