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В Индии можно купить горящий листок со специями

В Индии можно купить горящий листок со специями

Автор:
13 декабря 2023 10:03
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Индия   в мире   листок со специями   люди   повар   
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Новая закуска пользуется бешеной популярностью Туристов привлекает очень необычная подача — повар сам поджигает специи и засовывает листок покупателю в рот.

Похоже, что на азиатских рынках можно продать даже воздух, если посыпать его специями.


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Метки: Видео   Еда   Индия   в мире   листок со специями   люди   повар   
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1  комментарий
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banzai7 Час назад
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