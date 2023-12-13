В Индии можно купить горящий листок со специями

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Новая закуска пользуется бешеной популярностью Туристов привлекает очень необычная подача — повар сам поджигает специи и засовывает листок покупателю в рот.
Похоже, что на азиатских рынках можно продать даже воздух, если посыпать его специями.
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