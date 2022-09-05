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В Индии аттракцион с людьми рухнул с большой высоты

В Индии аттракцион с людьми рухнул с большой высоты

Автор:
05 сентября 2022 09:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   аттракцион   в мире   видео   инцидент   люди   падение   происшествие   
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В парке развлечений в индийском городе Мохали аттракцион рухнул вместе с людьми с высоты более 15 метров. Жуткое падение попало на видео.
Шестнадцать посетителей парка были госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести. Всего пострадали несколько десятков человек. Правоохранительные органы расследуют причину происшествия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   аттракцион   в мире   видео   инцидент   люди   падение   происшествие   
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10  комментариев
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83k
parallax 2 часа назад
Ничего там не рухнуло. Это и есть часть самого атракцина.
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11k
Джон Уик 5 минут назад
Спинам пипец.
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0
Sata33 20 минут назад
Удивительно , что никто не убился ...
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4k
brotherirk Полчаса назад
вот прямо чую, что кто-то кому-то сунул денег за ревизию состояния, которой не было....
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3k
milenBG 37 минут назад
Хороший аттракцион получился
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12k
Александр 46 минут назад
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5k
GROMOZEKA Час назад
Спасибо за очередное подтверждение того, что я не зря на высотные аттракционы не лезу
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91k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
не прокатило
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6k
Кружок 2 часа назад
Никогда не тянуло на такие вот "аттракционы" ...
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