В Индии аттракцион с людьми рухнул с большой высоты

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В парке развлечений в индийском городе Мохали аттракцион рухнул вместе с людьми с высоты более 15 метров. Жуткое падение попало на видео.
Шестнадцать посетителей парка были госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести. Всего пострадали несколько десятков человек. Правоохранительные органы расследуют причину происшествия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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