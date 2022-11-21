Одна из причин не жарить шашлык на балконе

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Не стоит жарить шашлыки на балконе, даже если очень хочется. В противном случае всё может закончиться так, как у героя видео. Еще легко отделался!
Зато приобретен опыт в пожарной безопасности. Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а так можно просто в духовке его замутить или заказать