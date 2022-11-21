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Главная > Видео
Одна из причин не жарить шашлык на балконе

Одна из причин не жарить шашлык на балконе

Автор:
21 ноября 2022 09:50
Метки: Еда   балкон   в мире   видео   люди   неудача   фейл   шашлык   
1589
1
1
Не стоит жарить шашлыки на балконе, даже если очень хочется. В противном случае всё может закончиться так, как у героя видео. Еще легко отделался!
Зато приобретен опыт в пожарной безопасности. Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Еда   балкон   в мире   видео   люди   неудача   фейл   шашлык   
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20  комментариев
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12k
AzuveR 58 минут назад
Норм шашлык с привкусом жаренного подоконника.
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1k
Aleks Полчаса назад
Если ума не хватило поставить гриль да хоть на кирпичи, то пусть меняет подоконник. Для любителей жарить на подоконнике, есть грили револьверного типа, шампуры вращаются в вертикальном положении вокруг электротена, в закрытом стакане, на изоляционной подложке снизу, безопасно, компактно, специально для тех, кто хочет гриль жарить дома.
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8k
МихА 41 минуту назад
У дебила лес за окном,,, на улицу выйти ваще не вариант
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456
Macht 42 минуты назад
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604
kolobok263 43 минуты назад
аэрогриль? нет, не слышали...
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22k
Inter 43 минуты назад
о чем думают эти идиоты?? что у них подоконник из жаропрочной плиты ФЛАММА??
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5
Jurij 51 минуту назад
Таким ослам и на природе нужно запретить жарить шашлык.
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9k
Игорь Час назад
можно еще пожарить на коленях
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1k
Faithless 2 часа назад
Автор видео, видимо не самый умный ребенок в семье?
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28
Sata33 2 часа назад
Как до такого вообще додуматься можно ?
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3k
SaveUs 2 часа назад
Дебил, шашлык на балконе жарит. Соседи не люди для него похоже
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106
Мирлан Дононбаев 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Copycat 2 часа назад
Как по мне весь смысл жарки шашлыка самому - это выезжать на природу и делать это там

а так можно просто в духовке его замутить или заказать
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4k
Сергей Семенов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Каков язык, таково и мышление, каково мышление, таковы и действия, каковы действия, таков и результат.
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6k
Алексей 3 часа назад
С каких пор подоконник стал балконом?
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