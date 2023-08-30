Мужчина в Индии утраивает челленджи в которых можно выиграть: масло, крупу, хозяйственные принадлежности

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Некоторые комментаторы недоумевают почему он просто не раздаст эти продовольствия, считая челленджи за еду унизительными.
Но здесь всё достаточно логично, автор монетизирует этот контент, на часть из этих денег закупает продукты для видео, остальное себе в карман. По мне всё справедливо и выигрывают все.
А вы как считаете автор молодец! И себе и людям или это унизительно, надо раздавать просто так?
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А то как обычно, сами палец о палец не ударят, зато осуждать горазды
Унизительно- это когда псевдо-помощники, на камеру бабушкам помогают, а по факту бабло на просмотрах рубят.