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Мужчина в Индии утраивает челленджи в которых можно выиграть: масло, крупу, хозяйственные принадлежности

Мужчина в Индии утраивает челленджи в которых можно выиграть: масло, крупу, хозяйственные принадлежности

Автор:
30 августа 2023 08:24
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Еда   Индия   люди   помощь   челлендж   
927
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Некоторые комментаторы недоумевают почему он просто не раздаст эти продовольствия, считая челленджи за еду унизительными.

Но здесь всё достаточно логично, автор монетизирует этот контент, на часть из этих денег закупает продукты для видео, остальное себе в карман. По мне всё справедливо и выигрывают все.


А вы как считаете автор молодец! И себе и людям или это унизительно, надо раздавать просто так?

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Метки: Видео   Еда   Индия   люди   помощь   челлендж   
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3  комментария
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
Те, кто занимается ханжеством, пусть сами купят еду за свои и раздадут.
А то как обычно, сами палец о палец не ударят, зато осуждать горазды
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7k
rutt 18 минут назад
Красавец! И себе и людям.
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10k
Сергей 38 минут назад
Тут есть выбор- участвовать или нет.
Унизительно- это когда псевдо-помощники, на камеру бабушкам помогают, а по факту бабло на просмотрах рубят.
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