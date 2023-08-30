Мужчина в Индии утраивает челленджи в которых можно выиграть: масло, крупу, хозяйственные принадлежности

Но здесь всё достаточно логично, автор монетизирует этот контент, на часть из этих денег закупает продукты для видео, остальное себе в карман. По мне всё справедливо и выигрывают все.

А вы как считаете автор молодец! И себе и людям или это унизительно, надо раздавать просто так?