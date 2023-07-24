FISHKINET
Сообщество Еда 1685 постов • 572 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Необычный кондитерский цех в Индии

Необычный кондитерский цех в Индии

Автор:
24 июля 2023 10:52
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Индия   антисанитария   в мире   кондитерские изделия   люди   
1782
1
1

Изготовление тортиков в антисанитарных условиях для тех, кто желает быстро похудеть.

Карательная кулинария

Как выпекают тортики в некоторых кондитерских цехах в Индии. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Видео   Индия   антисанитария   в мире   кондитерские изделия   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
251
no. 2 часа назад
так покупатели тоже в последний раз руки мыли, когда прадедушку в ганге хоронили, им как-то пофиг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Седой Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Igor Grishaev 44 минуты назад
Там не захочешь, так похудеешь - посредством диареи на всё время путёвки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Snork Snorkoff 50 минут назад
Таладна.. бисквиту пофиг, а в креме натуральные, только волосы из бороды кулинара.
Это далеко не самая ядовитая вещь, которой вас там могут накормить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Доктор Джонс Час назад
Что еще можно сказать о людях, которые воду из Ганга пьют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Ма-С Час назад
судя по количеству острых специй в основных блюдах местным вообще пофиг на эту антисанитарию, а вот если туристам предназначается данные кулинарные шедевры то да просто рвота и понос будут являтся как самый наилучший исход от поедания этих тортов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ron Час назад
священные воды ганга всё смоют ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Егор Час назад
Закон сосиски: если тебе нравится какая-либо еда, не пытайся узнать как она сделана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Андрей А 2 часа назад
Для них это обычное явление. Вода наверное берется прямо из Ганга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

843654



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Креативный подход

Лучшие демотиваторы
В СССР не было этого поганого с*кса! Женщины собирали детей вручную.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#интересное#Еда#Приколы#автомир#автомобили#авто аварии#природа
#люди#Юмор#история#Россия#забавно#факты#подборка#добро#удивительно#кот
#в мире#животные#Прикол#ДТП#картинки#шоу бизнес#аварии#Индия#собака#красота
У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться