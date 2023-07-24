Необычный кондитерский цех в Индии

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Изготовление тортиков в антисанитарных условиях для тех, кто желает быстро похудеть.
Карательная кулинария
Как выпекают тортики в некоторых кондитерских цехах в Индии.
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Это далеко не самая ядовитая вещь, которой вас там могут накормить.