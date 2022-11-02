Инстинкт самосохранения: мужчина вовремя пробудился от дневного сна

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В Индии мужчина решил вздремнуть возле торгового заведения и чудом остался цел. Словно предчувствуя надвигающуюся опасность он пробудился и отбежал в сторону. Как оказалось, не зря.
Вот что значит вовремя проснуться!
Спустя мгновение потерявшее управление транспортное средство врезалось в стену возле любителя сна на свежем воздухе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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P.S. А почему он спал на земле, как животное?