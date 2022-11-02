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Инстинкт самосохранения: мужчина вовремя пробудился от дневного сна

Инстинкт самосохранения: мужчина вовремя пробудился от дневного сна

Автор:
02 ноября 2022 12:42
Сообщество : Аварии
Метки: Индия   авария   в мире   видео   люди   повезло   происшествие   
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В Индии мужчина решил вздремнуть возле торгового заведения и чудом остался цел. Словно предчувствуя надвигающуюся опасность он пробудился и отбежал в сторону. Как оказалось, не зря.

Вот что значит вовремя проснуться!

Спустя мгновение потерявшее управление транспортное средство врезалось в стену возле любителя сна на свежем воздухе.

Источник:

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Метки: Индия   авария   в мире   видео   люди   повезло   происшествие   
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10  комментариев
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4k
shyrik 36 минут назад
В летчики испытатели его, всего за 2-3 секунды проснулся, оценил ситуацию и свалил от опасности.
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28k
koleos72 7 минут назад
А почему он спит поперёк тротуара?! Типа - на всех насрать! Так ложился бы сразу поперёк проезжей части! Да и не спал он, а на скандал зарабатывал! Ушлый прохиндей!
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7k
GROMOZEKA 15 минут назад
Он просто всегда там паркуется
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8k
Shtoppi Полчаса назад
жопой почуял вибрации приближающегося пи_деца.
P.S. А почему он спал на земле, как животное?
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9k
Бритва 38 минут назад
нех*й спать где попало.
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6k
Алексей Час назад
Ага блет, паучье чутье сработало. Автор отсыпь что куришь, там чел просто от шума проснулся и закономерно свалил увидев стремительно надвигающийся трындец.
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