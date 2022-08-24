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Продавец уличной еды помыл посуду в луже

Продавец уличной еды помыл посуду в луже

Автор:
24 августа 2022 12:08
Метки: Еда   Индия   антисанитария   в мире   видео   лужа   посуда   фастфуд   
166
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Один из продавцов уличной еды в Индии решил помыть посуду в придорожной луже. Однако мужчина не подозревал, что его в этот момент снимают.
Мужчина прополоскал посуду в мутной воде и сложил рядом для дальнейшего использования.

Источник:

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Метки: Еда   Индия   антисанитария   в мире   видео   лужа   посуда   фастфуд   
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12  комментариев
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19k
ЦСКА Час назад
Ну если Индия, то хорошо что не в говне "помыл"!
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1k
SHAGREEN 5 минут назад
Для стандартного индуса она считай стерильна.
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7k
Bartello Полчаса назад
Все было не так. Это рекламный ролик что дескать у него посуда мытая в отличии от соседа, который её половой тряпкой протирает.
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9k
Izrin Maria 52 минуты назад
Если вымыть посуду под струёй воды из водопровода, то в этом квартале всё равно есть из неё не стоит.
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3k
SandMANn 57 минут назад
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3k
SandMANn 58 минут назад
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70k
Доктор Джонс Час назад
Что можно ещё ожидать от людей, которые пьют воду из Ганга...
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2k
poбт Час назад
в случае Индии лучше в луже чем в Ганге
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15k
Bill Час назад
Особый шарм к увиденному добавляет то, что у них там все спокойно ссут прямо на улицах.
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RaiJu Час назад
Да там каждый второй так посуду моет, там еще и фрукты канализационной водой моют. А в Китае вообще масло для жарки из канализации разливают.
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47k
dima423 Час назад
ну это ж индусы)) для них это норма
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6k
Котэ Час назад
и чего такого? я когда овощи не доел, их при мне в котёл обратно бросили. приходилось каждый день алкоголь пить, а то точно что нить подцепил
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