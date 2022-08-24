Продавец уличной еды помыл посуду в луже

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Один из продавцов уличной еды в Индии решил помыть посуду в придорожной луже. Однако мужчина не подозревал, что его в этот момент снимают.
Мужчина прополоскал посуду в мутной воде и сложил рядом для дальнейшего использования.
Источник:
АНТИФИШКИ
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