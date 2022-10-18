Неисправный больничный лифт чуть не покалечил мужчину

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Камера наблюдения, установленная в одной из индийских больниц, запечатлела неприятный инцидент с пациентом. Медики завозили мужчину на каталке, когда лифт внезапно поехал вниз.
Благодаря удачному стечению обстоятельств пациент остался жив. Плюс еще одна фобия в копилку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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