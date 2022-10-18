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Неисправный больничный лифт чуть не покалечил мужчину

Неисправный больничный лифт чуть не покалечил мужчину

Автор:
18 октября 2022 10:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   больница   в мире   видео   лифт   люди   пациент   
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Камера наблюдения, установленная в одной из индийских больниц, запечатлела неприятный инцидент с пациентом. Медики завозили мужчину на каталке, когда лифт внезапно поехал вниз.
Благодаря удачному стечению обстоятельств пациент остался жив. Плюс еще одна фобия в копилку.

Источник:

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Метки: Индия   больница   в мире   видео   лифт   люди   пациент   
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Соломей Полчаса назад
Чудесное исцеление!
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Viktor Babaev 24 минуты назад
Отрубание ноги.... Нефиг было с укусом комара жаловаться...
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