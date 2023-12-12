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Американская молодёжь просвещается: зумеры открыли для себя советское изобретение — стол-книжку

Американская молодёжь просвещается: зумеры открыли для себя советское изобретение — стол-книжку

Автор:
12 декабря 2023 11:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   США   америка   люди   молодежь   стол   стол-книжку   
2299
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Пользователи заявляют, что такой стол очень удобный и практичный, его легко хранить в маленьких квартирах.

Наконец-то эта вещь получила славу во всем мире!

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Метки: Видео   США   америка   люди   молодежь   стол   стол-книжку   
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32  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Глядишь, а на стол холодец, селёдочку под "шубой", водочку начнут ставить. Так постепенно и станут людьми.
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4k
americos 3 минуты назад
Популярность стола в Союзе не означало, что он был изобретён там. Стол-книжка присутствует в обиходе вот уже пять веков кряду. Своё начало он берет примерно в 16 веке в Англии. В то время такие столы изготавливали из массива дуба. Центральная их часть была неподвижной, а боковые части откидывались для увеличения столешницы.
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38k
russger 12 минут назад
Фигня какая-то. В магазинах типа икеи куча подобных столов/стульев и прочей компактной мебели
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1k
Мария Коненкова 18 минут назад
Зумеры чего только не придумают. Вот мыло, например.
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1k
Мария Коненкова 20 минут назад
У меня есть стол-книжка, за дверью комнаты отдыхает. Когда нужен, раскладываю - 22 кг, мне по силам. Подхожу, примеряюсь, как штангист, и с характерным "гыть!" делаю рывок и толчок, ещё и с разворотом)). Прикольная штука.
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766
Алексей Полчаса назад
Каждый новый год, таща эту дуру из комнаты в комнату, вспоминаю, что отец этот стол в одиночку припёр из Москвы на общественном транспорте. Пипец люди были в Советском Союзе. :)
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Смотрю СССРовские изобретения завоевывают мир.
Много еще им предстоит узнать полезного и нужного.
Отсталые англосаксы- для нас это все давно известно
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387
Денис Веселов 40 минут назад
Средняя часть , у некоторых столов, иногда над боковыми стойками навесало на см. , а то и меньше , такие чуть ли на ногтях приходилось перемещать, хорошо что было это максимум из соседней комнаты).
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8k
vasilykopkov 42 минуты назад
У нас был такой, я его переезде на помойку вынес, практически новый.
На самом деле - крайне неудобная вещь.
Громоздкий, тяжеленный, в разложенном виде - слишком высокий, некоторые его даже подпиливали на 10 см. Переносить крайне неудобно, можно только за маленький край схватиться, и шагать только коротенькими шажками, так как мешает центральная часть.
Кроме того, сидеть за ним тоже не удобно, особенно посредине, там где основная секция. (некуда ноги девать). По углам - тоже неудобно, ножки мешаются, они слишком близко к краю. То есть по факту полноценных мест всего шесть, а это практически любой среднего размера кухонный стол. На моей памяти его использовали пару раз, на поминках и соседям на свадьбу одалживали. И вообще сейчас множество гораздо более продуманных конструкций, про этот гроб даже не вспоминаю...
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4k
Артур 43 минуты назад
Через 2-2,5 недели настанет его время!!!
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68
dark_ded Час назад
древние технологии предтечия.... они такие.... Сколько еще чудного и дивно ребятам с другого континента предстоит узнать...
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9k
Роман Час назад
Крутая штука, НО тяжелая ппц и одному крайне не удобно переносить. Ноги постоянно бьются о свисающую доску и она начинает греметь о ножи. Переносить нужно гусиным шагом. )) Ох ностальгия
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21k
alexis Час назад
А ещё на нём можно играть в теннис разделочными досочками.
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1k
София 2 часа назад
Все новое-не совсем забытое старое.
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
его легко хранить в маленьких квартирах(w)
Либерахи же до сих пор рассказывают, что в России (и СССР) всё самое плохое, квартиры малюсенькие, а весь свободный мир живёт просторно, ни в чем себя не ограничивая ,и тут такое!
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166
ruslan d 2 часа назад
А это прям советское изобретение ?
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16k
Kostick 2 часа назад
стол-книжка был придуман за долго до появления ссср. вики глаголет про 16 век и англию, другие источники говорят и про античность. до революции вполне пользовались и в россии. вот из музея лермонтова.
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24k
hebpat 2 часа назад
у меня в доме уже лет 50 стоит
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