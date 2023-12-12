Американская молодёжь просвещается: зумеры открыли для себя советское изобретение — стол-книжку

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Пользователи заявляют, что такой стол очень удобный и практичный, его легко хранить в маленьких квартирах.
Наконец-то эта вещь получила славу во всем мире!
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Много еще им предстоит узнать полезного и нужного.
Отсталые англосаксы- для нас это все давно известно
На самом деле - крайне неудобная вещь.
Громоздкий, тяжеленный, в разложенном виде - слишком высокий, некоторые его даже подпиливали на 10 см. Переносить крайне неудобно, можно только за маленький край схватиться, и шагать только коротенькими шажками, так как мешает центральная часть.
Кроме того, сидеть за ним тоже не удобно, особенно посредине, там где основная секция. (некуда ноги девать). По углам - тоже неудобно, ножки мешаются, они слишком близко к краю. То есть по факту полноценных мест всего шесть, а это практически любой среднего размера кухонный стол. На моей памяти его использовали пару раз, на поминках и соседям на свадьбу одалживали. И вообще сейчас множество гораздо более продуманных конструкций, про этот гроб даже не вспоминаю...
Либерахи же до сих пор рассказывают, что в России (и СССР) всё самое плохое, квартиры малюсенькие, а весь свободный мир живёт просторно, ни в чем себя не ограничивая ,и тут такое!
А японцы, приезжая к нам, от жадности живут аж в пятикомнатных квартирах в одиночку...
ну а вещица конечно прикольная. правда по детству, тоже все ноги отбил )))