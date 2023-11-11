В США воспитательницы устроили бойцовский клуб в детском саду

Детям на видео по три-четыре года.
В социальных сетях появился ролик, на котором два ребёнка в детском саду дерутся. У каждого есть по одной бойцовской перчатке, но удары наносятся не только ей.
Малыш, который явно побеждает в бою, пинает своего соперника ногами и бьёт второй рукой. В это время их пытаются растащить другие дети, но воспитатели наоборот продолжали снимать видео на телефон и подбадривать малышей, притоптывая ногами.
Инцидент произошел в 2016 году. Детям, бои которых запечатлены на видео, в этот момент было по три-четыре года, сообщила CNN в среду пресс-секретарь окружного прокурора Сент-Луиса Ким Гарднер Сьюзан Райан.
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Воспитательницами оказались две женщины, на тот момент работавшие в детском саду в Сент-Луисе. В полиции сообщили, что женщины заставили по меньшей мере шестерых детей устроить кулачные бои. Предполагаемый инцидент произошел 7 декабря 2016 года, в день рождения ребенка, указанного в документе как C.L Именинник, который проиграл в драке, сильно плакал. На лбу и на лице у него были ссадины.
Воспитательниц уволили после жалоб родителей. Однако только сейчас, когда видео боев показали по федеральным каналам, удалось добиться уголовного преследования. Женщины находятся под арестом.
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Мало того что на мужиков похожи так еще и тупые как зверьки.