В США воспитательницы устроили бойцовский клуб в детском саду

В социальных сетях появился ролик, на котором два ребёнка в детском саду дерутся. У каждого есть по одной бойцовской перчатке, но удары наносятся не только ей.

Малыш, который явно побеждает в бою, пинает своего соперника ногами и бьёт второй рукой. В это время их пытаются растащить другие дети, но воспитатели наоборот продолжали снимать видео на телефон и подбадривать малышей, притоптывая ногами.

Инцидент произошел в 2016 году. Детям, бои которых запечатлены на видео, в этот момент было по три-четыре года, сообщила CNN в среду пресс-секретарь окружного прокурора Сент-Луиса Ким Гарднер Сьюзан Райан.