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В США воспитательницы устроили бойцовский клуб в детском саду

В США воспитательницы устроили бойцовский клуб в детском саду

Автор:
11 ноября 2023 13:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   америка   воспитатели   дети   интересное   фото   
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Детям на видео по три-четыре года.

В социальных сетях появился ролик, на котором два ребёнка в детском саду дерутся. У каждого есть по одной бойцовской перчатке, но удары наносятся не только ей.

Малыш, который явно побеждает в бою, пинает своего соперника ногами и бьёт второй рукой. В это время их пытаются растащить другие дети, но воспитатели наоборот продолжали снимать видео на телефон и подбадривать малышей, притоптывая ногами.

Инцидент произошел в 2016 году. Детям, бои которых запечатлены на видео, в этот момент было по три-четыре года, сообщила CNN в среду пресс-секретарь окружного прокурора Сент-Луиса Ким Гарднер Сьюзан Райан.

Воспитательницами оказались две женщины, на тот момент работавшие в детском саду в Сент-Луисе. В полиции сообщили, что женщины заставили по меньшей мере шестерых детей устроить кулачные бои. Предполагаемый инцидент произошел 7 декабря 2016 года, в день рождения ребенка, указанного в документе как C.L Именинник, который проиграл в драке, сильно плакал. На лбу и на лице у него были ссадины.

Воспитательниц уволили после жалоб родителей. Однако только сейчас, когда видео боев показали по федеральным каналам, удалось добиться уголовного преследования. Женщины находятся под арестом.

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Метки: Видео   США   америка   воспитатели   дети   интересное   фото   
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9  комментариев
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93
2023 2 часа назад
Главное не сказали, кто в битве победил? на кого в следующий раз ставки делать?
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2k
Никита Сергеевич 17 минут назад
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0
Darklex 17 минут назад
Первое правило бойцовского клуба: не упоминать о бойцовском клубе
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2k
petia 49 минут назад
Черножопые как обезьяны.
Мало того что на мужиков похожи так еще и тупые как зверьки.
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3k
Pioner76 Час назад
Факинг нигерс.
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12k
Толян Час назад
слева чет на женщину не похожа.
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57k
dima423 Час назад
прикольно весело) У нас в ссср, когда я в садике был, просто мудохались в кровь дети без всяких перчаток и судей...
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3k
Руслан Час назад
Черн@жопые обезьяны в качестве воспитателей хорошему не научат.
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Белый побил чёрного? Пожизненное!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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