FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1153 поста • 256 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Женщина проникла в школу под видом дочери и была арестована

Женщина проникла в школу под видом дочери и была арестована

Автор:
28 ноября 2023 07:22
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   женщина   люди   мать   школа   
1520
3
1

В США мать девочки решила проверить работу службы безопасности её школы и проникла в здание под видом подростка.

В США женщина избежала тюрьмы после того, как тайно проникла в школу дочери, чтобы проверить работу службы безопасности. Об этом сообщает The Washington Post.

33-летняя жительница штата Техас Кейси Гарсия получила условный срок по решению присяжных. Она попала под суд после инцидента, который произошел летом 2021 года. Тогда американка оделась как подросток и зашла в здание школы под видом своей дочери, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

На записи видно, что женщина одета в желтое худи с принтом Marvel, кеды и медицинскую маску. Для убедительности она взяла рюкзак. «Иду в школу под видом моей 13-летней дочери. Я похожа на семиклассницу? Нет? Круто. Отлично», — было сказано в подписи к видео, опубликованному на YouTube.

Гарсия провела на занятиях почти целый день, и только ближе к вечеру один из учителей заметил, что вместо девочки за партой сидит взрослая женщина. Через несколько дней администрация школы обратилась в полицию. Американке предъявили обвинение в незаконном проникновении на частную территорию. При этом сама она заявила, что своим поступком пыталась указать, что протоколы безопасности, принятые для предотвращения вооруженных нападений на школы, не работают.

В конце ноября суд присяжных вынес окончательное решение по делу Гарсии. За незаконное проникновение на территорию школы ее приговорили к шести месяцам заключения условно, штрафу в 700 долларов и 100 часам общественных работ. Адвокат американки выразила удовлетворение, что ее подзащитная не получила реального срока, однако возмутилась самим фактом обвинительного приговора. По мнению юриста, Гарсия действовала исключительно из благих побуждений и хотела позаботиться о безопасности школьников.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Видео   США   женщина   люди   мать   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Илья Час назад
Хорошая судебная система в США
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Николай 46 минут назад
Как обычно борются со следствием, а не причиной, так и будут увеличивать безопасность, анализы, биометрия, измерение веса, роста, рекомендации от учителей, досмотр до трусов, потом и без, рентген, мягкие стенки, стулья, столы, столовые приборы только ложки прицепленные цепями к столу, пластиковые тарелки, ни каких колюще режущих, и все остальное, короче есть совет, переместить школьников в тюрьмы так будет дешевле...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283452



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты...
Набирающие популярность в сообществах
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Тахриристан - самое воинственное интернет-государство
Тахриристан - самое воинственное интернет-государство
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#автомобили#история#дети#фильм#СССР#съемка#подборка
#животные#люди#интересное#забавно#в мире#позитив#аварии#авто аварии#милота#екатеринбург
#интересно#факты#машина#автомир#кино#Россия#ДТП#кот#Автовсячина#сарказм
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? 12 редких фотографий американских преступников прошлого 12 редких фотографий американских преступников прошлого Женщина со злости разбила створку турникета в метро Женщина со злости разбила створку турникета в метро Массажист женился одновременно на десяти девушках Массажист женился одновременно на десяти девушках В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь Мужчина проникал в дома к спящим женщинам и ласкал им ноги Мужчина проникал в дома к спящим женщинам и ласкал им ноги

На что жалуетесь?

Вернуться