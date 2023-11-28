Женщина проникла в школу под видом дочери и была арестована

В США женщина избежала тюрьмы после того, как тайно проникла в школу дочери, чтобы проверить работу службы безопасности. Об этом сообщает The Washington Post.

33-летняя жительница штата Техас Кейси Гарсия получила условный срок по решению присяжных. Она попала под суд после инцидента, который произошел летом 2021 года. Тогда американка оделась как подросток и зашла в здание школы под видом своей дочери, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.