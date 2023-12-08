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В Ленинградской области сотрудник пиццерии с кулаками набросился на свою коллегу

В Ленинградской области сотрудник пиццерии с кулаками набросился на свою коллегу

Автор:
08 декабря 2023 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Тихвин   инцидент   конфликт   пицца   пиццерия   
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В Тихвине в Ленинградской области у сотрудника известной пиццерии сдали нервы. Молодой человек набросился на свою коллегу на кухне и несколько раз ударил по голове. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

Предположительно, конфликт между двумя коллегами произошел на почве распределения обязанностей.

После избиения нападавший сорвал с себя униформу и ушел с работы, а девушка осталась дорабатывать. Позже пострадавшая написала заявление в полицию.

Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   Тихвин   инцидент   конфликт   пицца   пиццерия   
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9  комментариев
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8k
Колорад 39 минут назад
Наверно в пиццу ананасы добавила.
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3k
Semёn 8 минут назад
Это кстати ДоДо Пицца)))
Больше скажу, там же онлайн можно смотреть процесс готовки)))
Блин, это уровень, еда и зрелище... чертяги, знают, что клиентам нужно!
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7k
jnkbxybr 8 минут назад
пицца вкусная зато
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11k
Олегbl4 19 минут назад
"Война пиццейоли: кровавая пицца"
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9k
Бритва 36 минут назад
набросился... несколько раз настучал по голове... раз такое попадает в ленту, то ситуация становится всё менее рядовой
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Alex Chebrikov

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