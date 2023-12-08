В Ленинградской области сотрудник пиццерии с кулаками набросился на свою коллегу

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В Тихвине в Ленинградской области у сотрудника известной пиццерии сдали нервы. Молодой человек набросился на свою коллегу на кухне и несколько раз ударил по голове. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения.
Предположительно, конфликт между двумя коллегами произошел на почве распределения обязанностей.
После избиения нападавший сорвал с себя униформу и ушел с работы, а девушка осталась дорабатывать. Позже пострадавшая написала заявление в полицию.
Присутствует ненормативная лексика.
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Больше скажу, там же онлайн можно смотреть процесс готовки)))
Блин, это уровень, еда и зрелище... чертяги, знают, что клиентам нужно!