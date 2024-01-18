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Женщина решила проверить ковёр, разложив его на столе сотрудницы пункта выдачи

Женщина решила проверить ковёр, разложив его на столе сотрудницы пункта выдачи

Автор:
18 января 2024 08:28
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Видео   инцидент   ковёр   конфликт   пункт выдачи   
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Камера наблюдения, установленная в пункте выдачи заказов Wildberries, запечатлела конфликт клиентки и сотрудницы. Женщина получила большой ковёр и решила проверить его на рабочем месте сотрудницы.

Потерпи, не видишь, что ковёр проверяем?

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Метки: Wildberries   Видео   инцидент   ковёр   конфликт   пункт выдачи   
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9  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
У такой дамы обычно мужик тюлень глубоко сидящий под каблуком.
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1k
минодвесп 21 минуту назад
Ну, расстелили бы на полу метр-полтора и другой стороны бы скатывали сразу. Вот балбесы...
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348
ruslan d Полчаса назад
Ой , да в чем проблема ? , я бы помог на месте сотрудницы
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6k
grimmsan 36 минут назад
А если бы она унитаз заказала так? Она так же проверила бы его в пункте выдачи?)))))))))))))))))))))))))))))
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5k
4ijik 2 часа назад
Какой идиот придумал правило, что покупатель всегда прав?
Такое быдло надо гнать ссаными тряпками. И запрещать появляться в любом другом магазине сети.
Может тогда, хоть немного голову будут включать на предмет уважения к обсуживающему персоналу...
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Свою постоянно ругаю - хочешь купить вещь без последующих претензий, купи в магазине.
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