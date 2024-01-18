Женщина решила проверить ковёр, разложив его на столе сотрудницы пункта выдачи

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Камера наблюдения, установленная в пункте выдачи заказов Wildberries, запечатлела конфликт клиентки и сотрудницы. Женщина получила большой ковёр и решила проверить его на рабочем месте сотрудницы.
Потерпи, не видишь, что ковёр проверяем?
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Такое быдло надо гнать ссаными тряпками. И запрещать появляться в любом другом магазине сети.
Может тогда, хоть немного голову будут включать на предмет уважения к обсуживающему персоналу...
Быдло как есть... МНЕ НАДО...