Сотрудник пункта выдачи получил по лицу из-за пакета

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В пункте выдачи Ozon в Нижнем Тагиле произошёл конфликт из-за пакета. Мужчина взял фирменный платный пакет и не заплатил за него. Сотрудник точки возмутился выходкой и вступил с посетителем в перепалку.
Сотрудник получил удары по голове, но вернул пакет. Пакет, к слову, стоит около 10 рублей.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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