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Сотрудник пункта выдачи получил по лицу из-за пакета

Сотрудник пункта выдачи получил по лицу из-за пакета

Автор:
05 января 2024 13:08
Сообщество : Маркетплейс
Метки: OZON   Видео   Нижний Тагил   Пакет   инцидент   конфликт   маркетплейс   пункт выдачи   
1907
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В пункте выдачи Ozon в Нижнем Тагиле произошёл конфликт из-за пакета. Мужчина взял фирменный платный пакет и не заплатил за него. Сотрудник точки возмутился выходкой и вступил с посетителем в перепалку.

Сотрудник получил удары по голове, но вернул пакет. Пакет, к слову, стоит около 10 рублей.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: OZON   Видео   Нижний Тагил   Пакет   инцидент   конфликт   маркетплейс   пункт выдачи   
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25  комментариев
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1k
Омар Хайям Час назад
Я не понял, что этому ушлепку тяжело было продать пакет? Ему деньги предлагали, не один раз. Он предпочел сначала сказать, что нет пакетов, хотя они были на самом видном месте, потом послал покупателя, потом выскочил за ним и начал крыть его матом. Вопрос - за что он получил по морде? Когда я получал заказы в ОЗОН и забывал заказать пакеты - мне их просто дарили. А последнее время они вообще по одному рублю были.
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49k
Крымчанка 4 минуты назад
В "Диких ягодках" были пакеты бесплатные. Потом они стали экономить. Если бы цена на пакеты была чисто символическая, их бы брали, а так проще принести свой с собой. И никаких проблем. Идёшь за товаром - и тебе невдомёк что понадобится тара?)
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24k
sanchesS80 6 минут назад
Ну вообще можно было конечно и спокойней. Я про сотрудника. Четко сказать что пакеты не продаются отдельно, если возьмёт пакет, то это попытка ограбления (открытое хищение имущества), что камера снимает и буду вызывать полицию. А дальше пускай мужик решает - хочет ли он пообщаться с полицией.
(по уголовке по статье за грабеж нет минимальной суммы ущерба)
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18k
SandMANn 13 минут назад
Сжечь всех вместе с "курятником"!
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−5
Sentinel 14 минут назад
Ругаться и оскорблять не надо. Сказать вор верни товар и тревожную кнопку жать. Все данные вора имеются в базе.
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1k
Darki 24 минуты назад
На Ozone когда делаешь заказ через приложение,там есть графа где у тебя спрашивают нужен ли пакет при получении заказа или нет.Если ты отказался,то никто тебе его не даст потом.Просто я бы не вещал пакеты в таком лёгком доступе,чтоб избежать конфликтов с такими рогобанами как этот мужик.Есть пакет?Нет!Всё,разговор окончен.
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15k
Vital Idol Полчаса назад
Как они мне втирали, у них есть платные и бесплатные пакеты, такие же. Когда кончаются бесплатные и начинаются платные - не пояснили... видимо, на усмотрение менагера
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5k
saliamnn Полчаса назад
Удавятся из-за пакетов,блин...Крохоборы.
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1k
sava 39 минут назад
На сколько я понял, по пункты выдачи товаров на маркетплейсах - это всего лишь пункт выдачи товаров, а не точки розничной торговли. НУ по крайней мере в "мое" пункте ни кассы ни терминала оплаты не предусмотрено. И что-то мне подсказывает, что сделка не состоялось именно по этой причине.
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406
ruslan d 46 минут назад
Странная фигня , парень говорит , что нет бесплатных пакетов, хотя мужик изначально предлагал заплатить вроде как ...
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406
ruslan d s59469 23 минуты назад
А для чего ?
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406
ruslan d KASPER 3 минуты назад
не думал об этом , мне казалось это не вопрос ...
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67
Наталья Тихонова 57 минут назад
Сначала отказал,а потом за эти 10 рублей по башке получил. Зачем? Кто из них больший придурок вообще не понятно.
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61
r3mba4 Наталья Тихонова Полчаса назад
Не за 10 рублей, а даром. Ещё и сам выпрашивал, матеря клиента. Вот это сервис.)))
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11k
Борис Карабанов Час назад
Так вот, ты какой, Муд.ла из Нижнего Тагила!
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