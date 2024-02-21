Сотрудник пиццерии был уволен после омерзительного инцидента

Можно много и долго спорить о том, какие начинки подходят или не подходят для пиццы. Но одно ясно на сто процентов — соплям в пицце не место.

Казалось бы, подобное утверждение логично и понятно всем, но только не сотруднику пиццерии «Domino’s» в Японии. Этот молодой мужчина, которого снимали на видео, сунул палец в нос, основательно поковырялся в его недрах, а после вытер палец тестом, лежавшим перед ним на столе. Естественно, инцидент вызвал широчайший общественный резонанс, и немало людей признались, что их чуть не стошнило.