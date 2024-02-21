Сотрудник пиццерии был уволен после омерзительного инцидента

Бескультурный японец добавил в тесто для пиццы собственные сопли.
Можно много и долго спорить о том, какие начинки подходят или не подходят для пиццы. Но одно ясно на сто процентов — соплям в пицце не место.
Казалось бы, подобное утверждение логично и понятно всем, но только не сотруднику пиццерии «Domino’s» в Японии. Этот молодой мужчина, которого снимали на видео, сунул палец в нос, основательно поковырялся в его недрах, а после вытер палец тестом, лежавшим перед ним на столе. Естественно, инцидент вызвал широчайший общественный резонанс, и немало людей признались, что их чуть не стошнило.
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Представители «Domino’s» в Японии быстро прокомментировали пугающую ситуацию. Они сообщили, что ресторан временно закрылся для проведения уборки и дезинфекции, а оба сотрудника (и герой видео, и его автор) были уволены. Небольшим утешением может послужить заявление о том, что омерзительное деяние было совершено мужчиной в нерабочее время, то есть осквернённое тесто не стало частью чьей-то пиццы, а было выброшено.
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В таком мире мы живём. И с едой ещё можно как-то управлять - не лениться и сделать самому.