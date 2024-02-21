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Сотрудник пиццерии был уволен после омерзительного инцидента

Сотрудник пиццерии был уволен после омерзительного инцидента

Автор:
21 февраля 2024 09:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Еда   Япония   инцидент   пицца   пиццерия   сопли   
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Бескультурный японец добавил в тесто для пиццы собственные сопли.

Можно много и долго спорить о том, какие начинки подходят или не подходят для пиццы. Но одно ясно на сто процентов — соплям в пицце не место.

Казалось бы, подобное утверждение логично и понятно всем, но только не сотруднику пиццерии «Domino’s» в Японии. Этот молодой мужчина, которого снимали на видео, сунул палец в нос, основательно поковырялся в его недрах, а после вытер палец тестом, лежавшим перед ним на столе. Естественно, инцидент вызвал широчайший общественный резонанс, и немало людей признались, что их чуть не стошнило.

Представители «Domino’s» в Японии быстро прокомментировали пугающую ситуацию. Они сообщили, что ресторан временно закрылся для проведения уборки и дезинфекции, а оба сотрудника (и герой видео, и его автор) были уволены. Небольшим утешением может послужить заявление о том, что омерзительное деяние было совершено мужчиной в нерабочее время, то есть осквернённое тесто не стало частью чьей-то пиццы, а было выброшено.

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Метки: Видео   Еда   Япония   инцидент   пицца   пиццерия   сопли   
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4  комментария
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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5k
Хачик 15 минут назад
Можно подумать, что все курьеры или доставщики продуктов прямо "божественно чисты". Поэтому никогда не заказывал ничего и не буду.
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−2
cerulean Час назад
+ ещё одна фобия
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135
Игорь cerulean Полчаса назад
А то без подобного видео трудно предположить, что если готовит кто-то для посторонних людей, не за удовольствие а за бабки (он уверен, что за копейки), то еда может быть сделана не понятно как...
В таком мире мы живём. И с едой ещё можно как-то управлять - не лениться и сделать самому.
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