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Пьяный мужчина разгромил палатку с шаурмой

Пьяный мужчина разгромил палатку с шаурмой

Автор:
20 декабря 2023 08:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Мордовия   Шаурма   инцидент   конфликт   неадекват   палатка   
2240
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В мордовском селе Ичалки заказ еды в палатке с шаурмой внезапно перерос в конфликт с угрозами. Пьяный и неадекватный мужчина начал хамить продавцу и громить палатку.

Похоже, что мужчина специально искал конфликт

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Мордовия   Шаурма   инцидент   конфликт   неадекват   палатка   
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27  комментариев
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2k
Провокатор Час назад
Не сошлись в правильности произношения шаверма или шаурма?
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734
MidMaster 4 минуты назад
Быдло, оно везде
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762
бдятел 6 минут назад
Жаль нет продолжения, где мусора наказывают этих "братюнь" за разнос любимой всем отделом жральни!
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 9 минут назад
Жлоб вонючий двухкопеечный.
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10k
Алексей 17 минут назад
Ублюдок перекрытый
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1k
Фидель Полчаса назад
После этого видео шаурму и всякую хрень в палатках не покупаю
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10k
МихА Полчаса назад
Вроде всё мирно начиналось с чего он так озверел?
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2k
Legat Полчаса назад
Беспредельщик, опасен для общества.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 36 минут назад
Из цикла как интересно и весело провести Новый Год.
Если попал бутылкой в продавца, то еще и телесные повреждения, ДВА месяца под следствием или 15 суток.
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1k
РАТНИК 37 минут назад
Этническая банда посадит буйного на бутылку.
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25k
ЦСКА 49 минут назад
А мне насрать на этого торговца гнилой курятиной и на его вонючую будку! Пусть почувствует то, что чувствуют граждане от засилия популяции этих гамадрилов в стране и их воняющих стай! Может быть у "синего" товарища и была подобная мотивация...
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443
Кузнецов Алексей ЦСКА 40 минут назад
Мысль конечно интересная , только вот если бы он все это сделал на трезвую голову тогда да , а так эта синька проснется утром в отделении и будет у всех блея спрашивать А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ !! ХТО ЭТО СДЕЛАЛ ???
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10k
Борис Карабанов Час назад
Обычное явление - немотивированная агрессия в состоянии алкогольного опьянения, потеря человеческого облика. Таким пить вообще не стоит, но именно такие и пьют.
Ну, а вывод очевиден: иностранного специалиста выслать, чтобы не злил шаурмой нормальных людей. Кол - костёр - аул!
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1k
raael13 Час назад
Я конечно хочу закрыть все эти этнические забегаловки, но нужно найти более законные способы. :)
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
34k
1k
Друг 2 часа назад
он даже предьявить нормально не может на что он так разозлился ...
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17k
Алексей 2 часа назад
хочу посмотреть, как это недожЫвотное размазывая сопли извиняется на камеру и скулит - я больше так не бууууудууууу.
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34
Косис Гудронис 2 часа назад
С собачьего жира бесится.
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77k
Viktor 2 часа назад
Наверно прошлый раз траванулся.
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