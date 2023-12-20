Пьяный мужчина разгромил палатку с шаурмой

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В мордовском селе Ичалки заказ еды в палатке с шаурмой внезапно перерос в конфликт с угрозами. Пьяный и неадекватный мужчина начал хамить продавцу и громить палатку.
Похоже, что мужчина специально искал конфликт
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Если попал бутылкой в продавца, то еще и телесные повреждения, ДВА месяца под следствием или 15 суток.
Ну, а вывод очевиден: иностранного специалиста выслать, чтобы не злил шаурмой нормальных людей. Кол - костёр - аул!