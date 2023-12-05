Дом взорвался вдребезги прямо перед полицией

В Арлингтоне, пригороде Вашингтона (штат Вирджиния), этой ночью произошел взрыв в доме, где правоохранители хотели провести обыск. Поводом к их прибытию стал буйный хозяин жилища, который стрелял из ракетницы.

Но когда мужчина увидел стражей порядка на своем пороге, вопреки всем ожиданиям он не сдался и не прекратил стрельбу, а наоборот — произвел еще несколько выстрелов внутри дома. Затем последовал взрыв, после которого начался пожар. Несмотря на то, что, судя по кадрам, дом разлетелся в щепки, госпитализация никому не потребовалась.