Дом взорвался вдребезги прямо перед полицией

В пригороде Вашингтона при обысках в жилом доме произошел взрыв — его хозяин выстрелил несколько раз из ракетницы, когда увидел на пороге полицейских
В Арлингтоне, пригороде Вашингтона (штат Вирджиния), этой ночью произошел взрыв в доме, где правоохранители хотели провести обыск. Поводом к их прибытию стал буйный хозяин жилища, который стрелял из ракетницы.
Но когда мужчина увидел стражей порядка на своем пороге, вопреки всем ожиданиям он не сдался и не прекратил стрельбу, а наоборот — произвел еще несколько выстрелов внутри дома. Затем последовал взрыв, после которого начался пожар. Несмотря на то, что, судя по кадрам, дом разлетелся в щепки, госпитализация никому не потребовалась.
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У меня на даче так мусор разлетелся, когда сжечь его хотел и облил бензином.
Похоже в америке дома сделаны из мусора.
Чуть ли не все дома в америкосии из дерева.
Именно поэтому слово ТЕРМИТЫ для них хуже чеснока для вампира.
Из камня в основном многоэтажки многоквартирники