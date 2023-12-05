FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 992 поста • 45 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Дом взорвался вдребезги прямо перед полицией

Дом взорвался вдребезги прямо перед полицией

Автор:
05 декабря 2023 08:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   ЧП   взпыв   дом   полиция   
2869
1
1

В пригороде Вашингтона при обысках в жилом доме произошел взрыв — его хозяин выстрелил несколько раз из ракетницы, когда увидел на пороге полицейских

В Арлингтоне, пригороде Вашингтона (штат Вирджиния), этой ночью произошел взрыв в доме, где правоохранители хотели провести обыск. Поводом к их прибытию стал буйный хозяин жилища, который стрелял из ракетницы.


Но когда мужчина увидел стражей порядка на своем пороге, вопреки всем ожиданиям он не сдался и не прекратил стрельбу, а наоборот — произвел еще несколько выстрелов внутри дома. Затем последовал взрыв, после которого начался пожар. Несмотря на то, что, судя по кадрам, дом разлетелся в щепки, госпитализация никому не потребовалась.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   США   ЧП   взпыв   дом   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
776
дмитрий викторович 2 часа назад
Вот что значит дом из го....эээ... фанеры и палок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
2k
Алексей Гулевич 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Это так дом бумкнул?
У меня на даче так мусор разлетелся, когда сжечь его хотел и облил бензином.
Похоже в америке дома сделаны из мусора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Избавился от вещдоков. Быстро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
502
Гугенот 42 минуты назад
Арлингтон? Загуглин... оказывается в 5км от Пентагона и 7км от Белого Дома. У них своя атмосфера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
РАТНИК 51 минуту назад
Хороший был домик , просторный , не у каждого американца такие есть. Хозяин дундук.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс 51 минуту назад
умеют же люди отжигать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 55 минут назад
Сначала понял что "госпитализация никому не потребовалась" как летальный исход для всех...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Доктор Джонс Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
pssst Час назад
не дом, а крепость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай Час назад
Только пух полетел....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Serj81 2 часа назад
Походу газ еще плюсом дал эффект
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
doker 2 часа назад
Чтобы такой взрыв получить - газ должен был быть открыт заранее. А значит - не случайность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей Ма-С 2 часа назад
я бы не сказал что сила взрыва была слишком велика. Вопрос из чего строили столь монументальное здание??? Теперь понятно почему у них такие последствия после каждого урагана
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1166500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
Набирающие популярность в сообществах
11 способов использовать криптовалюты
11 способов использовать криптовалюты
Работы художника Воли Александра Григорьевича
Работы художника Воли Александра Григорьевича
Так выглядит история с налетом современности
Так выглядит история с налетом современности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
К 2024 году готов

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#факты#забавно#авто аварии#фильм#собака#Россия#истории
#животные#люди#автомир#Прикол#кино#история#конфликт#позитив#полиция#необычно
#интересно#Юмор#машина#ДТП#аварии#интересное#США#Автовсячина#Еда#пешехода сбили
Депортировать нельзя оставить Депортировать нельзя оставить Дерзкая американка попыталась угнать полицейскую машину Дерзкая американка попыталась угнать полицейскую машину В США полицейский открыл огонь по пытавшемуся скрыться от него подростку В США полицейский открыл огонь по пытавшемуся скрыться от него подростку Не стоит сопротивляться полицейским во время задержания Не стоит сопротивляться полицейским во время задержания Эффектный финал автомобильной погони на одной из улиц США Эффектный финал автомобильной погони на одной из улиц США Один из главных минусов жизни на берегу океана Один из главных минусов жизни на берегу океана

На что жалуетесь?

Вернуться