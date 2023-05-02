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Сообщество Жизнь в США 977 постов • 251 подписчик подписаться
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В США курьер доставил заказ на место преступления

В США курьер доставил заказ на место преступления

Автор:
02 мая 2023 13:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Посылка   США   видео   курьер   место преступления   полицейские   полиция   
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В США курьер вручил посылку мужчине, который находился на месте преступления. Сотрудник службы доставки спокойно прошёл мимо удивленных полицейских и отдал коробку стражу правопорядка.

Сама невозмутимость.

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Метки: Посылка   США   видео   курьер   место преступления   полицейские   полиция   
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3  комментария
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31k
АнтонПолднев 42 минуты назад
Красава. Интересы клиента в приоритете. На остальное класть.
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12k
harlamov 40 минут назад
Ну у каждого своя работа. Копы тоже не будут ждать, когда курьер доставит заказ, если им надо его задержать. Так и он, что ему ждать теперь, пока они свои вопросы порешают?)
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5k
Leonid 47 минут назад
И чё?
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