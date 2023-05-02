В США курьер доставил заказ на место преступления

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В США курьер вручил посылку мужчине, который находился на месте преступления. Сотрудник службы доставки спокойно прошёл мимо удивленных полицейских и отдал коробку стражу правопорядка.
Сама невозмутимость.
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