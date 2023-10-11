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Американка устроила стрельбу в полицейском участке

Американка устроила стрельбу в полицейском участке

Автор:
11 октября 2023 12:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Бристоль   Видео   США   люди   полицейский   полиция   стрельба   
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51-летняя Сюзанна Лаприз вошла в полицейский участок в городе Бристол, штат Коннектикут, США. Вооруженная пистолетом женщина сделала несколько выстрелов в сторону окон обслуживания. Один из полицейских попытался заговорить с женщиной и спровоцировал новую волну выстрелов.

Инцидент произошел в четверг, 5 октября 2023, примерно в 23:30. К счастью, никто не пострадал. Вооружённая женщина была задержана и доставлена в больницу для обследования. После прохождения всех необходимых процедур её вернули полицейским.

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Метки: Бристоль   Видео   США   люди   полицейский   полиция   стрельба   
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8  комментариев
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33k
Юр21 56 минут назад
В этом сюжете, мне кажется, очень важна предистория.
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4k
OLDer Минуту назад
Что она себе возомнола?!!
Это только черным разрешено стрелять в кого угодно куда угодно и где угодно!!
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4k
Alexbux1 3 минуты назад
По моему несостоявшаяся самоубийца, пистолет к башке прикладывает, не раз.
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8k
Влад 4 минуты назад
шиза она такая...
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1k
Олег Квирулянт 5 минут назад
и все друг другу улыбаются
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1k
Миша 7 минут назад
Четверг, люди злые, уставшие от минеральной воды, ждут пятницу. А тут ещё эти - нагло расселись за стеклом. Сволочи!
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2k
Оксид Бетона 24 минуты назад
Просто думала, что в банке, хотела денег немного попросить. А тут такое обслуживание отвратительное. Сначала никто с ней разговаривать не хотел, потом вообще толпой запинали.
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173
Konst Полчаса назад
Скорее всего недавно освободилась из мест лишения свободы и не смогла себя найти на гражданке!
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