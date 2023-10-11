Американка устроила стрельбу в полицейском участке

51-летняя Сюзанна Лаприз вошла в полицейский участок в городе Бристол, штат Коннектикут, США. Вооруженная пистолетом женщина сделала несколько выстрелов в сторону окон обслуживания. Один из полицейских попытался заговорить с женщиной и спровоцировал новую волну выстрелов.
Инцидент произошел в четверг, 5 октября 2023, примерно в 23:30. К счастью, никто не пострадал. Вооружённая женщина была задержана и доставлена в больницу для обследования. После прохождения всех необходимых процедур её вернули полицейским.
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Это только черным разрешено стрелять в кого угодно куда угодно и где угодно!!