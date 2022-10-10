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В США полицейский открыл огонь по пытавшемуся скрыться от него подростку

В США полицейский открыл огонь по пытавшемуся скрыться от него подростку

Автор:
10 октября 2022 11:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   подросток   полицейский   полиция   
1453
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В Сан-Антонио, штат Техас, США, 17-летний подросток попытался скрыться от полицейского на машине. Стражу правопорядка это не понравилось и он открыл огонь на поражение.
Подросток остался жив и был доставлен в больницу. Ведётся расследование.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   подросток   полицейский   полиция   
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26  комментариев
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10k
3.6o6pa Час назад
Судя по всему копа ждёт пересдача нормативов по стрельбе.
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2k
Артур 40 секунд назад
Ничего копу не будет - не в негра стрелял
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−90
Viktor Babaev 16 минут назад
Ну тупые
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31k
Юр21 18 минут назад
Ну и правильно, хрен его знает, кто там бежать пытается!
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−96
Corel.Cu-4 Полчаса назад
Живу не далеко от Сан Антонио, и там часто в полицию стреляют. Так что коп все сделал правильно, плюс на видео не видно, что было в салоне у подростка.
Самое главное правило - не вступай в конфликт с полицейским, делай все что он говорит, а потом у города отсудишь кучу бабла если было что-то не правомерное
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−1
Антон 42 минуты назад
Остаётся радоваться одному что полиция у нас должны отчитаться за боеприпасы в конце смены, иначе....
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−141
Россия №1 55 минут назад
Многие здесь пишут что коп дебил! Зачем стрелял?
А вдруг у писдюка в машине была взрывчатка? Вдруг он ехал совершать теракт? Расхлябанность копов ни к чему хорошему не приводит. Теракт на крымском мосту вам подтверждение, там тоже копы расслабились, результат вам всем известен.
Поэтому, когда коп говорит выйти из машины, надо молча выйти из машины! А не выжимать педаль газа!
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−1
Антон Россия №1 41 минуту назад
А вдруг у бабки Х@Й
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1
Haker Россия №1 36 минут назад
Едит значит машина и тут коп а дяйка я пальну по ней очередью( ну так на всяки случай ) , а то вдруг там бомба.
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10k
Алексей Час назад
Вкусно пожрал
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8k
Григорий Бабкин Час назад
Не подчинился требованию. Мусор имеет полное право грохнуть. Если не ниггера, конечно.
Суть в чём. Организмы, по умолчанию, обязаны выполнять все требования мусоров. Это уже потом суд будет разбираться, правомерно или нет. Если организм не выполняет, мусор должен его приструнить, вплоть до поражения из огнестрела. Ибо! Ежели он этого не сделает, а организм извернётся и начнёт стрелять, получится, что мусор не выполнял инструкции и страховки не достоин. То-есть, если выживет, будет лечиться за свои. Поэтому никто не задумывается. Имеет право - шмаляет. У пиндосов с этим делом строго. У них и солдатня вынуждена передвигаться в полной выкладке. Так как, если попадёт под обстрел, а потом окажется, что при нём чего-то не было, что положено по инструкции, о страховке можно забыть. Поэтому они и ползают, как инопланетяне из "Пятого элемента", пингвины, бл.
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8k
Путинский Бот 2 часа назад
мент наверное, веган по принуждению невестой, увидел сочный гамбургер, и крышу сорвало!
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Видимо <<...испугался копа и завел машину.>> это, для тамошних копов, достаточные основания для применения оружия.
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49k
dima423 2 часа назад
совсем они там уже чтоль епанулись?) ...видимо такая ситуация в стране, что все готовы друг друга перестрелять на ровном месте...
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27k
Levyathan 2 часа назад
Интересно было бы взглянуть на его служебную инструкцию, в каких случаях он имеет право открыть огонь на поражение.
Судя по видео, парнишка в машине ел бургер, за оружие не хватался, испугался копа и завел машину. А в ответ выцепил пяток пуль на поражение...
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29k
Volga_34 2 часа назад
Давайте, пере+уйрте друг-друга, нация шутов, "покорившая"Луну..
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15k
Александр 2 часа назад
В любой непонятной ситуации надо попытаться убить подозреваемого.
Главный принцип пендосской полиции.
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15
pitersport 2 часа назад
будет "Жизни детей имеют значение" ? "Child Lives Matter"
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