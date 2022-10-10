В США полицейский открыл огонь по пытавшемуся скрыться от него подростку

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В Сан-Антонио, штат Техас, США, 17-летний подросток попытался скрыться от полицейского на машине. Стражу правопорядка это не понравилось и он открыл огонь на поражение.
Подросток остался жив и был доставлен в больницу. Ведётся расследование.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Самое главное правило - не вступай в конфликт с полицейским, делай все что он говорит, а потом у города отсудишь кучу бабла если было что-то не правомерное
А вдруг у писдюка в машине была взрывчатка? Вдруг он ехал совершать теракт? Расхлябанность копов ни к чему хорошему не приводит. Теракт на крымском мосту вам подтверждение, там тоже копы расслабились, результат вам всем известен.
Поэтому, когда коп говорит выйти из машины, надо молча выйти из машины! А не выжимать педаль газа!
Суть в чём. Организмы, по умолчанию, обязаны выполнять все требования мусоров. Это уже потом суд будет разбираться, правомерно или нет. Если организм не выполняет, мусор должен его приструнить, вплоть до поражения из огнестрела. Ибо! Ежели он этого не сделает, а организм извернётся и начнёт стрелять, получится, что мусор не выполнял инструкции и страховки не достоин. То-есть, если выживет, будет лечиться за свои. Поэтому никто не задумывается. Имеет право - шмаляет. У пиндосов с этим делом строго. У них и солдатня вынуждена передвигаться в полной выкладке. Так как, если попадёт под обстрел, а потом окажется, что при нём чего-то не было, что положено по инструкции, о страховке можно забыть. Поэтому они и ползают, как инопланетяне из "Пятого элемента", пингвины, бл.
Судя по видео, парнишка в машине ел бургер, за оружие не хватался, испугался копа и завел машину. А в ответ выцепил пяток пуль на поражение...
Ему сказали "выметайся из машины"
Главный принцип пендосской полиции.