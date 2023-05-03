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Задержанный неожиданно напал на сотрудницу полиции

Задержанный неожиданно напал на сотрудницу полиции

Автор:
03 мая 2023 13:06
Сообщество : Криминал
Метки: США   видео   женщина   криминал   нападение   полиция   
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В американском штате Оклахома женщина-полицейский прибыла на вызов о домашнем насилии. Во время задержания 26-летний парень неожиданно вырвался и начал избивать сотрудницу полиции.

Страж правопорядка потеряла сознание, однако агрессор продолжил её молотить. Выпустив пар, он скрылся с места преступления.


Женщина была доставлена в больницу с серьезными, но не опасными для жизни травмами. Преступник был обнаружен спустя несколько часов, прячущимся на территории прачечной.

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Метки: США   видео   женщина   криминал   нападение   полиция   
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5  комментариев
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12k
Shtoppi 2 часа назад
интересно, почему нигретенка задержали, а не пристрелили за такие выкрутасы?
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2k
Alex 9 минут назад
Поэтому сначала нужно пристрелить, а затем задерживать
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483
дмитрий Час назад
не чего нового
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29k
Ваня Час назад
опять угольки, и опять не удивлен нисколечко...
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Fidel

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