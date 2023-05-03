Задержанный неожиданно напал на сотрудницу полиции

607
1
1
В американском штате Оклахома женщина-полицейский прибыла на вызов о домашнем насилии. Во время задержания 26-летний парень неожиданно вырвался и начал избивать сотрудницу полиции.
Страж правопорядка потеряла сознание, однако агрессор продолжил её молотить. Выпустив пар, он скрылся с места преступления.
Женщина была доставлена в больницу с серьезными, но не опасными для жизни травмами. Преступник был обнаружен спустя несколько часов, прячущимся на территории прачечной.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- "Как это 26 лет?": женщина потеряла сознание после вынесения обвинительного приговора
- Сцена освобождения заложника с необычного ракурса
- Белка атаковала сотрудника полиции, арестовавшего её хозяина
- Томские полицейские ищут мужчину, который несколько раз ударил женщину кирпичом
- Женщина пожалела, что попыталась укусить полицейского
Новости партнёров