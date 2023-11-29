FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 646 постов • 79 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Удивительное рядом
Парик длиной 350 метров создала жительница Нигерии

Парик длиной 350 метров создала жительница Нигерии

Автор:
29 ноября 2023 10:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   в мире   волосы   нигерия   парик   рекорд   
842
1
1

Мастер по созданию париков нигерийка Хелен Уильямс установила мировой рекорд, изготовив искусственную шевелюру длиной 351,28 метра. Она потратила на это 11 дней и 2031 фунт стерлингов (более 220 тыс. рублей).

На самый длинный в мире парик ушло 1000 пучков волос, 12 банок лака для волос, 35 тюбиков клея и 6250 заколок. Хелен отметила, что найти все это было непростой задачей. Еще одной проблемой стал поиск места, где можно было бы разложить парик по прямой линии, чтобы измерить его – пришлось делать это возле автотрассы. Теперь женщина хранит свое изделие в офисе и приглашает всех желающих на него посмотреть.


Хелен работает изготовителем париков восемь лет, в неделю она делает от 50 до 300 изделий, а также передает свой опыт ученикам, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Видео   в мире   волосы   нигерия   парик   рекорд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Trenzel2003 Час назад
только один вопрос.
А на хрена???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

456666



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Набирающие популярность в сообществах
Лучшие места для зимнего отдыха в Москве
Лучшие места для зимнего отдыха в Москве
&nbsp;На общую тему&nbsp;
 На общую тему 
Оставшиеся на зимовку
Оставшиеся на зимовку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#ДТП#животные#забавно#кино#фильм#подборка#улыбнуло
#машина#в мире#интересно#аварии#история#позитив#факты#Китай#Россия#удивительно
#автомобили#Юмор#люди#авто аварии#интересное#Автовсячина#дети#Ynews#США#Жизнь
Оставшиеся на зимовку Оставшиеся на зимовку Как менялась мода на мужские прически за последние 100 лет Как менялась мода на мужские прически за последние 100 лет Мировой рекорд: приземление самолета на крошечную вертолётную площадку Мировой рекорд: приземление самолета на крошечную вертолётную площадку Как парик меняет человека Как парик меняет человека Мировой рекорд скорости: 272 километра в час на велосипеде Мировой рекорд скорости: 272 километра в час на велосипеде Мужчина, которому идёт почти любая прическа Мужчина, которому идёт почти любая прическа

На что жалуетесь?

Вернуться