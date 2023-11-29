Парик длиной 350 метров создала жительница Нигерии

Мастер по созданию париков нигерийка Хелен Уильямс установила мировой рекорд, изготовив искусственную шевелюру длиной 351,28 метра. Она потратила на это 11 дней и 2031 фунт стерлингов (более 220 тыс. рублей).
На самый длинный в мире парик ушло 1000 пучков волос, 12 банок лака для волос, 35 тюбиков клея и 6250 заколок. Хелен отметила, что найти все это было непростой задачей. Еще одной проблемой стал поиск места, где можно было бы разложить парик по прямой линии, чтобы измерить его – пришлось делать это возле автотрассы. Теперь женщина хранит свое изделие в офисе и приглашает всех желающих на него посмотреть.
Хелен работает изготовителем париков восемь лет, в неделю она делает от 50 до 300 изделий, а также передает свой опыт ученикам, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Источник:
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А на хрена???