Парик длиной 350 метров создала жительница Нигерии

На самый длинный в мире парик ушло 1000 пучков волос, 12 банок лака для волос, 35 тюбиков клея и 6250 заколок. Хелен отметила, что найти все это было непростой задачей. Еще одной проблемой стал поиск места, где можно было бы разложить парик по прямой линии, чтобы измерить его – пришлось делать это возле автотрассы. Теперь женщина хранит свое изделие в офисе и приглашает всех желающих на него посмотреть.

Хелен работает изготовителем париков восемь лет, в неделю она делает от 50 до 300 изделий, а также передает свой опыт ученикам, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.