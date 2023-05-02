Как парик меняет человека

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Как хороший парик всего за несколько секунд может изменить внешность и восприятие человека.
Как из тридцатилетнего превратиться в двадцатилетнего. Молодеют и становятся "слащавыми" на глазах!
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Если бы не "коленки" на голове, самомнение обоих уже давно сместило бы орбиту Земли.