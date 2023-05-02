Как парик меняет человека

Будь человеком!

Мужчина вступил в неравный бой с дверью в подъезд

Розыгрыш с коробками пошёл не по плану

Шутник с роскошной шевелюрой

Мужчина надел парик и помолодел на 10 лет

Девушка потеряла парик во время катания на аттракционе