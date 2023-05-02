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Как парик меняет человека

Как парик меняет человека

Автор:
02 мая 2023 08:51
Метки: Прикол   видео   волосы   люди   парик   парни   тогда и сейчас   
199
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1

Как хороший парик всего за несколько секунд может изменить внешность и восприятие человека.

Как из тридцатилетнего превратиться в двадцатилетнего. Молодеют и становятся "слащавыми" на глазах!

Источник:

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Метки: Прикол   видео   волосы   люди   парик   парни   тогда и сейчас   
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5  комментариев
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6k
sedoisever 52 минуты назад
Сдаётся мне, половина из них, если не все, выбриты специально.
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191
Jangalop 17 минут назад
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−6
кошка бобик 37 минут назад
Отсутствие волос на голове сильно занижает внутреннюю самооценку человека..
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Дмитрий

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