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Мужчина, которому идёт почти любая прическа

Мужчина, которому идёт почти любая прическа

Автор:
22 сентября 2022 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: азиаты   видео   волосы   парик   позитив   прическа   
1018
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Тот самый момент, когда к твоей форме лица подходит практически любая причёска. Повезло, так повезло!
Подлецу всё к лицу!

Источник:

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Метки: азиаты   видео   волосы   парик   позитив   прическа   
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4  комментария
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324
Uganda 2 часа назад
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−95
ЛехаЧифирь Час назад
I’m the firestarter, twisted firestarter!!!
You’re the firestarter, twisted firestarter
I’m the firestarter, twisted firestarter
I’m the bitch you hated, filth infatuated, yeah!
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28k
Григорий Час назад
Это 16-ти летние все красивы с точки зрения 40-ка летних.
А мечты у взрослых это проснуться 14-ти летним, без денег и без пуза, с волосами и живыми родителями, схватить мячик и на улицу.
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324
Uganda 2 часа назад
блин. парики это отстой. но порой хочется, чтобы волосы не выпадали так быстро :)
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