Мужчина, которому идёт почти любая прическа

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Тот самый момент, когда к твоей форме лица подходит практически любая причёска. Повезло, так повезло!
Подлецу всё к лицу!
Источник:
АНТИФИШКИ
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You’re the firestarter, twisted firestarter
I’m the firestarter, twisted firestarter
I’m the bitch you hated, filth infatuated, yeah!
А мечты у взрослых это проснуться 14-ти летним, без денег и без пуза, с волосами и живыми родителями, схватить мячик и на улицу.