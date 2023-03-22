Пилот Red Bull посадил самолёт на вершину Бурдж-эль-Араб

Польский пилот команды CubCrafters Люк Чепьела (Luke Czepiela) смог приземлить свой самолёт на вертолетной площадке знаменитого отеля Бурдж-эль-Араб (Burj Al Arab)