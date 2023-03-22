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Смелый пилот Люк Чепела посадил специально модицифированный самолет на небольшую вертолетную площадку на вершине отеля в Дубае. Готовясь к трюку пилот совершил 650 тренировочных посадок на землю.
Посадить самолет на вертолетную площадку диаметром 27 метров получилось не с первого раза. Площадка расположена на высоте 212 метров над уровнем моря на одном из самых роскошных отелей ОАЭ Burj Al Arab.
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Польский пилот команды CubCrafters Люк Чепьела (Luke Czepiela) смог приземлить свой самолёт на вертолетной площадке знаменитого отеля Бурдж-эль-Араб (Burj Al Arab)
И в кометах напишем: "Спасибо, не знал, очень познавательно".
Задача взять где-то и принести сюда а не плодить рекурсию ежедневную.
Видел видео со специально подготовленными самолетами для короткой посадки, так там некоторые вообще не катились, а просто плюхались на колеса, а большинство садилось на отрезке, не превышающем длину самолетика (метров 4-5, наверное).