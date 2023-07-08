Как менялась мода на мужские прически за последние 100 лет

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Пользователь сети показал несколько популярных причёсок, которые носили представители мужского пола в прошлые годы.
Подлецу всё к лицу
Небольшая подборка популярных мужских причёсок за последние 100 лет.
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В 18 - модельная стрижка
В 22 - как придется
После 26 и до сих пор допускаю 1-2 мм, а чаще наголо. Чище, проще
А где итальянская прическа 80-х?
Полбоксы 90-х?
Пользователь сети показал несколько популярных причёсок,
Небольшая подборка популярных мужских причёсок