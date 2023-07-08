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Главная > Видео
Как менялась мода на мужские прически за последние 100 лет

Как менялась мода на мужские прически за последние 100 лет

Автор:
08 июля 2023 14:10
Метки: Видео   в мире   волосы   мужчина   подборка   причёска   
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Пользователь сети показал несколько популярных причёсок, которые носили представители мужского пола в прошлые годы.

Подлецу всё к лицу

Небольшая подборка популярных мужских причёсок за последние 100 лет.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   волосы   мужчина   подборка   причёска   
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21  комментарий
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8k
Компьютер DELL с монитором 13 часов назад
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5k
Overkill245 6 часов назад
Лучшая прическа на все времена
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164
Йож ДонеццкиЙ 8 часов назад
20 лет из 36 стригусь насадкой на 3мм.
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1k
КАКАнгел 10 часов назад
не чего не понимаю в моде, особенно в мужской. посмотрел 3 раза чтоб хот немного своё мнение составить- в основном это прически героев фильмов ДиКаприо. и иных молодежных фильмов.
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40k
jonnyD 11 часов назад
Ссылка youtu.be
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1k
Миша 12 часов назад
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41k
Лесли 🥰 12 часов назад
Симпатичный мальчишка. Всё ему идёт
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4k
Leonid 12 часов назад
Малолетний самовлюблённый пи.дарок-тик-токер
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−22
санитар 12 часов назад
Хрень какая-то.
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10k
Сатанеев 13 часов назад
А мне понравилось и подача материала, и сам паренёк артистичный, хорошо держится в кадре.
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1k
SmartCat101 13 часов назад
вместо мужских причесок кривляющийся педик
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11k
Sapsan 14 часов назад
В 20-е мужики не носили серьги.
А где итальянская прическа 80-х?
Полбоксы 90-х?
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6k
fin4all 15 часов назад
Ни одной мужской причёски не увидел.

Ссылка youtu.be
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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