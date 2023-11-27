Покупательница «ловко» присвоила кошелек женщины, которая забыла его на кассе в супермаркете

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Все произошло в одном из столичных магазинов: женщина оплатила покупки, сложила их в пакет и ушла, оставив кошелек. Другая посетительница, заметив это, не растерялась и быстро забрала его себе. Оказалось, что внутри было 52 тыс. рублей.
К счастью, камера видеонаблюдения зафиксировала инцидент, поэтому теперь жуликоватая 58-летняя дама будет отвечать за свой поступок перед судом.
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/М.А.Булгаков "Мастер и Маргарита"/