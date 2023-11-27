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Покупательница «ловко» присвоила кошелек женщины, которая забыла его на кассе в супермаркете

Покупательница «ловко» присвоила кошелек женщины, которая забыла его на кассе в супермаркете

Автор:
27 ноября 2023 09:44
Сообщество : Криминал
Метки: воровство   касса   кошелек   кража   люди   магазин   негатив   
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Все произошло в одном из столичных магазинов: женщина оплатила покупки, сложила их в пакет и ушла, оставив кошелек. Другая посетительница, заметив это, не растерялась и быстро забрала его себе. Оказалось, что внутри было 52 тыс. рублей.

К счастью, камера видеонаблюдения зафиксировала инцидент, поэтому теперь жуликоватая 58-летняя дама будет отвечать за свой поступок перед судом.

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Метки: воровство   касса   кошелек   кража   люди   магазин   негатив   
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7  комментариев
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77k
Viktor Полчаса назад
Дурында, ещё и карточкой расплатилась!
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3k
RaiJu 17 минут назад
На ровном месте статью себе пришила. Дура. Дожила до преклонных лет, а мозгов как у курицы.
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328
ruslan d 43 минуты назад
Может она на охрану отнесла или участковому ...
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328
ruslan d Роберт Шекли 11 минут назад
Вообще не кража , все зависит с каким умыслом она взяла и куда и с какой целью понесла .
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328
ruslan d Роберт Шекли 10 минут назад
А вот не доверяю я кассиру , хочу отнести в отделение полиции ...
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25k
ЦСКА 52 минуты назад
Она нарочно прибрала, что б кто не взял....А то потом поминай как звали!
/М.А.Булгаков "Мастер и Маргарита"/
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