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Активисты BLM воруют вещи из спортивного магазина

Активисты BLM воруют вещи из спортивного магазина

Автор:
19 апреля 2023 10:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   Вещи   США   видео   воровство   кража   магазин   
1041
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Богатый улов активистов BLM в одном из магазинов Nike в США. За вещи в руках они естественно не заплатили.

Воры зачастую толпами заходят в магазин и забирают понравившиеся вещи, так как охране и сотрудникам не рекомендуется вмешиваться.

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Метки: blm   Вещи   США   видео   воровство   кража   магазин   
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28  комментариев
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8k
Том Сойер 2 часа назад
Пущай продолжают целовать нигерам их грязные башмаки - ещё и не такое будет....
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41k
Лесли 🥰 39 минут назад
И что за это нет наказания?
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20k
иванов дмитрий 44 минуты назад
не смотря на родство Пушкина и африканцев , во время погромов BLM русский ресторан демонстранты почему то решили не трогать )))
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17k
Bill Час назад
Какая поразительная тяга к занятиям спортом!
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320
Вася Васильев 2 часа назад
Бледные там, какие-то терпилы... Набирайте в продавцы дагестанцев и краж не будет и местные дагестанский язык подучат
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Враньё. Сотрудникам запрещено, а вот охрана имеет право задерживать до приезда полиции.
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6k
perekrestok 2 часа назад
Хорошо бы покраситься в негра и смотаться туда за ноутбуком Apple. А то мой с 2009 года работает и наверное уже устал.
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320
Вася Васильев perekrestok Час назад
Билет дорогой, хотя можно конечно самолёт захватить...
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108
Мамба perekrestok 9 минут назад
Если очень надо, я могу смотаться и привезти тебе ноутбук. Только билеты мне оплатишь.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
"Охране" разрешено задерживать только белых?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Что же они так в русские магазины не заходят?
Потому что знают что отгребут по самое небалуй!
***издить их нужно.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
А зачем тогда охрану содержать? Типа, помочь престарелой афро-мэм донести охапку вещей до выхода?
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−18
eric 2 часа назад
это компенсация за рабство дедушки ))
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53k
dima423 2 часа назад
Ну если этому никто не противостоит, если нет охраны которая задержит, если нет законов по которым за это посадят... то конечно так и будет, и причем будет все больше и больше)
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
как я рад за америку что у них всё хорошо) просто глаз радуется от таких видео
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
59k
4k
pinbalist 2 часа назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
108
Мамба ChePaev 8 минут назад
Законодательство США не оперирует такими понятиями.
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