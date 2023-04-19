Активисты BLM воруют вещи из спортивного магазина

Вот так "Вызов"

Берём и не платим: наглость калифорнийского бомжа не знает границ

Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов

Американец воровал деньги из ресторанов под видом "инспектора"

Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик

Ловкость рук и никакого мошенства: камера наблюдения сняла виртуозную кражу в магазине