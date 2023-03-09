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Подарок любимой: мужчина украл сковороду из сетевого магазина

Подарок любимой: мужчина украл сковороду из сетевого магазина

Автор:
09 марта 2023 13:44
Сообщество : Криминал
Метки: вор   воровство   кража   магазин   сковорода   сковородка   
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Что только не сделаешь, чтобы порадовать любимую женщину 8 марта. Неизвестный мужчина решил стащить из магазина сковороду. На камеру наблюдения, установленную на территории торговой точки, попал момент кражи товара.

Вместо того, чтобы отправиться со сковородой на кассу, мужчина засунул её к себе в штаны. Видимо, решил сделать подарок любимой на 8 марта.

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Метки: вор   воровство   кража   магазин   сковорода   сковородка   
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4  комментария
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Яичницу любит. Раз спереди засунул.
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15k
Голос Вселенной Полчаса назад
Видно же, что он упорот....
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28k
Ваня Час назад
синие знамена жаждут...
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8k
Том Сойер 2 часа назад
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