Подарок любимой: мужчина украл сковороду из сетевого магазина

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Что только не сделаешь, чтобы порадовать любимую женщину 8 марта. Неизвестный мужчина решил стащить из магазина сковороду. На камеру наблюдения, установленную на территории торговой точки, попал момент кражи товара.
Вместо того, чтобы отправиться со сковородой на кассу, мужчина засунул её к себе в штаны. Видимо, решил сделать подарок любимой на 8 марта.
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