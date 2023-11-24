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В Норильске двое подростков потушили Вечный огонь

В Норильске двое подростков потушили Вечный огонь

Автор:
24 ноября 2023 11:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вечный огонь   Видео   Норильск   воспитание   площадь   подростки   
2203
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Один из них для верности прошелся по нему ногами.

Эту видеозапись уже передали полицейским. Как сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, случившееся могут признать преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.


Камера, установленная на городской площади, зафиксировала, как неразумные дети поиграли немного с огнем, а потом, не долго думая, взяли и потушили пламя снегом. Чтобы убедиться, что пламени нет один парень для убедительности прошелся по монументу.

Какого наказания заслуживают юные нарушители?


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Метки: Вечный огонь   Видео   Норильск   воспитание   площадь   подростки   
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32  комментария
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19k
Shtoppi 2 часа назад
<<Какого наказания заслуживают юные нарушители?>>
-----------
думаю за от что вторят малолетние недоноски, наказывать нужно родителей, которые таких долбойопов воспитали.
P.S. не удивлюсь если это были мигрантские высерки, которых родители и диаспора учат как жить в России, но по их дикарским законам и обычаям.
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12k
Сергей 13 секунд назад
Если мигранты, с семьёй на выход. Если русские, штраф такой, чтобы родители научили их родину любить!
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0
ya 52 секунды назад
Отправить в обезьянник с собратьям
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2k
smokes 3 минуты назад
Нужно вернуть для несовершенолетних такое наказание как порку... уголовка и срок для малолеток это слишком.. а вот через пятую точку.. наиболее короткий путь до мозгов..
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23k
sanchesS80 Полчаса назад
Часов 40-50 обязательных работ им и родителям. Пускай вместе убирают этот сквер каждые выходные по нескольку часов, а город смотрит.
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8k
Ntvl Полчаса назад
ещё 2 подрастающих биомусра! Когда эти имбецилы закончатся? Столько показательных наказаний было показано по ТВ и всё равно ху.йн.ёй занимаются, малолетние обсосы! В первую очередь пи.з.ды надо давать родителям, а потом уже этим малолетним дол.боё.бам по щам надавать!
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11k
Б.Касторский 47 минут назад
Пока бороться будут лишь с последствиями - наказать, а можно с визгом как многие тут, выпороть, родителей на кол и прочее. Проблема уважения к истории и обществу не изменится. Наказание будет потом, а может и не будет. А "уважение" получат здесь и сейчас.
Все решается лишь воспитанием. Это целый комплекс действий. Как часто сейчас возят по историческим местам и музеям детей? Дети предоставлены сами себе. Родители спихивают ответственность на школу, школа на учителей, а у учителя 30 таких и навсегда адекватных ребенка. А как быть с детьми мигрантов, для которых понятие нашего общества и устояв и вовсе чуждые? Уследить и воспитать каждого? Тут все должно быть в связке и родители, и школа и учителя. А еще хорошо бы вернуть детские летние лагеря. Спортивные секции и кружки по интересам. И желательно, чтобы это финансировалось государством.
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6k
TirAn 50 минут назад
штраф+срок+лишение гражданства для всех родственников, если мигранты
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253
JagaJaga 53 минуты назад
Последствия введения в школах недоразумения под названием ЕГЭ и всего из этого вытекающего, простите, дерьма! Наши парламентарии реально думают, что если каждую неделю поднимать перед школой флаг, сразу появится патриотизм!? Об этом надо говорить, дети должны знать что пережили наши предки, показывать больше таких передач по телевизору, а не всяких разукрашенных петухов типа Киркорова!
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9k
Trenzel2003 55 минут назад
Выпороть. И родителей тоже!
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15k
Дядюшка Ау Час назад
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14k
hunter Час назад
поколение дебилов
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85k
Доктор Джонс Час назад
Вот нахрена спецшколы для таких утырков закрыли?
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−14
Z 2 часа назад
40 ударов ремешком, можно даже до крови.
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323
ruslan d Z Час назад
толку не будет совсем ...
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23k
hebpat 2 часа назад
Я считаю, что в обязательном порядке, необходимо всем школьникам лет в 12-14 показывать фильм Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм" и "Иди и смотри"
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35k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
Выпороть, вместе с родаками - мелким по 5, взрослым по 25!! И трудотерапии мелким на месяц!
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323
ruslan d 2 часа назад
Серьёзного разговора они заслуживают и просмотра военных фильмов на месяцок.
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323
ruslan d ..: Атеист :.. Час назад
тоже можно
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