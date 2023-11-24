В Норильске двое подростков потушили Вечный огонь

Эту видеозапись уже передали полицейским. Как сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, случившееся могут признать преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Камера, установленная на городской площади, зафиксировала, как неразумные дети поиграли немного с огнем, а потом, не долго думая, взяли и потушили пламя снегом. Чтобы убедиться, что пламени нет один парень для убедительности прошелся по монументу.



Какого наказания заслуживают юные нарушители?



