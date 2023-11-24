В Норильске двое подростков потушили Вечный огонь

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Один из них для верности прошелся по нему ногами.
Эту видеозапись уже передали полицейским. Как сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, случившееся могут признать преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Камера, установленная на городской площади, зафиксировала, как неразумные дети поиграли немного с огнем, а потом, не долго думая, взяли и потушили пламя снегом. Чтобы убедиться, что пламени нет один парень для убедительности прошелся по монументу.
Какого наказания заслуживают юные нарушители?
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думаю за от что вторят малолетние недоноски, наказывать нужно родителей, которые таких долбойопов воспитали.
P.S. не удивлюсь если это были мигрантские высерки, которых родители и диаспора учат как жить в России, но по их дикарским законам и обычаям.
Все решается лишь воспитанием. Это целый комплекс действий. Как часто сейчас возят по историческим местам и музеям детей? Дети предоставлены сами себе. Родители спихивают ответственность на школу, школа на учителей, а у учителя 30 таких и навсегда адекватных ребенка. А как быть с детьми мигрантов, для которых понятие нашего общества и устояв и вовсе чуждые? Уследить и воспитать каждого? Тут все должно быть в связке и родители, и школа и учителя. А еще хорошо бы вернуть детские летние лагеря. Спортивные секции и кружки по интересам. И желательно, чтобы это финансировалось государством.