3174
1
1
Дамы без комплексов устроились на лавочке и начали снимать эротический контент. Одна из них сняла трусы и принялась раздвигать ноги на камеру. В какой-то момент мужчина не выдержал и, не подбирая выражений, прогнал девушек.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Ссылки по теме:
- Подравшиеся возле бассейна игуаны вызвали переполох среди отдыхающих
- Танец на шесте закончился, не успев начаться
- Какой хороший зум!
- Девушки решили проверить свою гибкость
- Наши руки не для скуки
Новости партнёров
А у меня как раз на моей зеркалке 300 мм объектив прикручен... снял бы отличное видео.
Стендап-комик Слава Комиссаренко женился в Черногории. Пользователи сети умудрились найти подробности личной жизни избранницы комика.