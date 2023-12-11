FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1020 постов • 45 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Подростки потушили Вечный огонь снежками

Подростки потушили Вечный огонь снежками

Автор:
11 декабря 2023 10:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Вечный огонь   Видео   воспитание   дети   подростки   потушили   
1483
1
1

Накануне около половины шестого вечера пламя Вечного огня на проспекте Ленина в Красном Селе потухло. Заметившие это прохожие обратились в полицию. Там посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели следующую сцену.

У мемориала крутились трое подростков. Один из них кидал в огонь снег, остальные подбадривали. Загасить огонь ему удалось не с первого броска.


По подозрению в случившемся задержали двух братьев-подростков, уроженцев Узбекистана. Мальчикам 10 и 14 лет. После опроса в полиции их передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Вечный огонь   Видео   воспитание   дети   подростки   потушили   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Иван 2 часа назад
3,14здюков не надо тушить, их надо гасить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
6k
sumrаknn 4 минуты назад
допортировать всю семью. тогда другие узбеки будут учить детей культуре.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mixalych 10 минут назад
Почему Мастурбеки и Ослоембеки едут в Россию из своих аулов? Неужели 30 лет назад русские, коим посчастливилось не погибнуть от рук дикарей и сбежать в Россию, вывезли с собой из этих стран последние ресурсы, ценности и драгоценности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Михаил Рябов 12 минут назад
Убл*дки мелкие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom 21 минуту назад
Да, странно, что в таком возрасте приходит в голову такое. Мы с ребятами страшно хулиганили, ну как и все в те времена. Жгли, ломали, да всякое было...колеса спускали тоже. Но вот никогда никому не приходило в голову что то делать с памятником, в каком то другом, значимом месте, и прочее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
633
СергейБернатович Полчаса назад
Почему количество таких дебилов не уменьшается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Как там в высокоморальных средних азиях поступают с осквернителями святынь? Секир башка? Камнями забивают? Вот я и думаю, а не уважить ли, в данном случае, глубокие культурные традиции уважаемых иностранных специалистов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Руслан Полчаса назад
Не удивлюсь, если понаехавшие чурбаны таким образом - через своих малолетних высерков - прощупывают границы дозволенного
Ну типа по малолетству ничего не будет. А надо, чтобы было. И тому, кому 14 лет, уже предъявлять и на малолетку его, чурбана безмозглого. А родителей - нах из страны, безотносительно того есть у них гражданство или нет. Суки, совсем берега попутали. Ничего не боятся. Хватит уже нашей власти жевать сопли, пытаясь угодить всем бывшим согражданам. Только через жёсткий нагиб они понимают. Ведь в их собственных странах власть действует очень жестко и за любое неповиновение карает. А у нас добренькая власть. Пожурит и еще денег отсыплет на всякие социальные блага
Достали уже своей толерантностью к приезжим. Бросить вызов ВСЕМУ Западу смелости хватило, а разобраться с дикарями - ссат, падлы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Андрей 39 минут назад
Подарить Узбекистану один Калибр по площади независимости в Ташкенте. Думаю, что порядок наведётся сам собой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий 39 минут назад
Зверята на прогулке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Fat Lynx 46 минут назад
Опять, прости Господь, чурбаны йобанные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
752
Михаил 47 минут назад
Дебилы малолетние... Вот наглядно, нахрена нам тут макаки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 51 минуту назад
Может начать их сечь на площадях возле городских администраций ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 51 минуту назад
А я дойду, дойду, дойду, дойду
Да по осенним лужам и по льду.
Да по камням домой, домой, домой.
Я дойду домой, дойду, дойду домой,
Дойду, дойду домой, дойду, дойду домой!
Домой! Домой! Домой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SmartCat101 59 минут назад
и снова узбеки!!! как где какая-нибудь так или даги или узбеки- тупые животные
лишить гражданства и всей семьей на х в родной аул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sanchesS80 Час назад
Надо не передавать их родителям. А у всех отзывать гражданство (если уже успели получить) и пинком под зад из страны. Навсегда.
Пару - тройку семей так уедут, остальные мигом вспомнят что своих отпрысков надо воспитывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
сеньор Леонсио Час назад
Просто они не знают, что такое нацизм, и какой ценой его победили! Пока их на малолетку, а как 18 исполнится в окопы, чтобы воочию увидели, и внесли свою лепту в борьбу с ним! Ну или пусть кровь пожертвуют, или органы для пересадки раненым!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Палыч 2 часа назад
Школота сопливая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1166870



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Красиво и недорого: где купить идеальное платье на Новый год
Красиво и недорого: где купить идеальное платье на Новый год
В Югре фитнес-тренер очень креативно разминал своих клиенток во время занятий. Но никто не жаловался
В Югре фитнес-тренер очень креативно разминал своих клиенток во время занятий. Но...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Настоящая поддержка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#факты#автомобили#авто аварии#фильм#конфликт#птицы#познавательно
#животные#история#забавно#машина#ДТП#автомир#дети#роль#соцсети#полиция
#интересно#Россия#кино#аварии#СССР#Прикол#люди#новости#США#актеры
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Подростки разгромили «умные» остановки Подростки разгромили «умные» остановки Разъярённая женщина обматерила четвероклассника и силой заставила его поднять бутылку с земли Разъярённая женщина обматерила четвероклассника и силой заставила его поднять бутылку с земли Дети решили пожарить маршмеллоу на Вечном огне Дети решили пожарить маршмеллоу на Вечном огне "Звони своим родителям!": женщина отругала маленькую девочку за грубую брань "Звони своим родителям!": женщина отругала маленькую девочку за грубую брань В Норильске двое подростков потушили Вечный огонь В Норильске двое подростков потушили Вечный огонь

На что жалуетесь?

Вернуться