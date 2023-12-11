Подростки потушили Вечный огонь снежками

У мемориала крутились трое подростков. Один из них кидал в огонь снег, остальные подбадривали. Загасить огонь ему удалось не с первого броска.





По подозрению в случившемся задержали двух братьев-подростков, уроженцев Узбекистана. Мальчикам 10 и 14 лет. После опроса в полиции их передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.