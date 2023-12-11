Подростки потушили Вечный огонь снежками

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Накануне около половины шестого вечера пламя Вечного огня на проспекте Ленина в Красном Селе потухло. Заметившие это прохожие обратились в полицию. Там посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели следующую сцену.
У мемориала крутились трое подростков. Один из них кидал в огонь снег, остальные подбадривали. Загасить огонь ему удалось не с первого броска.
По подозрению в случившемся задержали двух братьев-подростков, уроженцев Узбекистана. Мальчикам 10 и 14 лет. После опроса в полиции их передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Метки: Вечный огонь Видео воспитание дети подростки потушили
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Да по осенним лужам и по льду.
Да по камням домой, домой, домой.
Я дойду домой, дойду, дойду домой,
Дойду, дойду домой, дойду, дойду домой!
Домой! Домой! Домой!
лишить гражданства и всей семьей на х в родной аул
Пару - тройку семей так уедут, остальные мигом вспомнят что своих отпрысков надо воспитывать.