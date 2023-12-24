Школьник потушил Вечный огонь снежком

Инцидент произошел в Мордовии. Там 10-летний школьник решил проверить, потухнет ли Вечный огонь от снега и бросил в него снежок. Вечный огонь потух. Семья, в которой воспитывается "любознательный" мальчик, является благополучной, на учете нигде не состоит, — сообщили в полиции. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку, а потом решат, что делать с малолетним хулиганом.





Напомним, последний подобный случай закончился тем, что подростков-мигрантов потушивших Вечный огонь и их семьи депортировали из России.