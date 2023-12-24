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Школьник потушил Вечный огонь снежком

Школьник потушил Вечный огонь снежком

Автор:
24 декабря 2023 10:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Вечный огонь   Видео   Мордовия   воспитание   нравы   снежок   школьник   
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10-летний «экспериментатор» из Мордовии решил проверить, потухнет ли Вечный огонь от снега. Он потух.

Инцидент произошел в Мордовии. Там 10-летний школьник решил проверить, потухнет ли Вечный огонь от снега и бросил в него снежок. Вечный огонь потух. Семья, в которой воспитывается "любознательный" мальчик, является благополучной, на учете нигде не состоит, — сообщили в полиции. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку, а потом решат, что делать с малолетним хулиганом.


Напомним, последний подобный случай закончился тем, что подростков-мигрантов потушивших Вечный огонь и их семьи депортировали из России.

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Метки: Вечный огонь   Видео   Мордовия   воспитание   нравы   снежок   школьник   
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6  комментариев
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20k
Shtoppi Час назад
однозначно пора как минимум вводить штрафы тыр по 500 в независимости от благосостояния семьи. мож тогда родители начнут уделять больше внимания воспитанию своих чад и побольше рассказывать про те вещи которые делать не стоит.
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2k
KE2646 7 минут назад
Заняться этим "правоохранителям" больше нечем. Снежок ребенок кинул. Не обоссал, не насрал, просто ребенок экспериментирует. Мы вообще по детству дичь творили. А с этими "символами" и их "важностью для поколений" уже задрали. Ну давайте расстреливать будем за "незнание" и "неуважение"... Правоохранители пусть депутатами займутся и главами корпораций, кто сколько ворует и получает взяток. Вот где неуважение к стране и народу. Устроили тут охоту на ведьм.
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39k
russger Полчаса назад
Ну не знаю, мы в 10 лет уже достаточно хорошо знали что такое "вечный огонь" и для чего он. Какое-то уважение к этому всё-таки имели
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13k
Владимир Полчаса назад
Ничему идиотов жизнь и пример других не учит.
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