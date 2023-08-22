Подростки разгромили «умные» остановки

С начала августа было зафиксировано несколько случаев вандализма.
Подростки в Артеме повредили несколько остановочных павильонов. С начала августа «нападениям» подверглись две остановки общественного транспорта. Все факты порчи имущества и их участники зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Компанией «Цифровое Приморье» готовятся необходимые документы для последующей передачи их в правоохранительные органы.
«Умные» остановки общественного транспорта - один из сервисов, внедрённых «Цифровым Приморьем». Подобные проекты ориентированы на создание комфортной и безопасной жизни людей. Имущество, созданное в рамках их реализации, передается в муниципальную собственность.
Следовательно, находится в распоряжении города и его жителей. Это должно быть весомым поводом для бережного отношения к созданному.
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Плюс тщательная проверка семей на предмет - как они воспитывают несовершеннолетних.
Во-первых: я уже писал, что я осуждаю действия подростков и поддерживаю наказание. Тут скорее претензия к автору поста за несоответствующий заголовок. Я ожидал, что школота разнесет остановку в пух и прах (поломают лавочки, разобьют табло, выдавят окна и т.д. Но по факту нанесли лишь незначительные повреждения. Правильнее бы было "Подростки повредили остановку .... ".
Во-вторых: 1) 404 это название России, если ты вдруг не знал. Не путай в дальнейшем. 2) Причем тут страна моего проживания. Ватанов хлебом не корми, дай наехать на человека из Украины. Тема ни коим образом не относится к политике, но ты все равно приплел Украину сюда, орк упоротый. А потом спрашиваете, почему тут русских не любят? А потому что не умеете нормально вести себя что в обществе, что в Интернете.
В-третьих: По-твоему, меня должны забанить только потому, что я новорег?? У тебя с головой всё нормально? Я не нарушал правил, не хамил другим, не флудил и т.д. Назови мне хоть одну причину для бана, обиженка. Скорее уж тебя нужно забанить за разжигание межнациональной розни и срач. Хотя, учитывая, что Фишки превратился в тренировочную площадку для кремлеботов, это, увы, очень маловероятно.
"Дибилы и умные остановки"
Модераторы, можно поскорее этого новорега с 404 забанить?
В ПДН заведут на них дела, а родители возместят ущерб и штрафы.
Не просто так там камеры, в коем-то веке приличные, установлены.
Может даже и звук пишут.
Энергии много, ума мало.
Такие юные вандалы, во все времена были и есть.
И будут, увы.
Но если плотно занять молодёжь и прививать правильное поведение, то таких случаев будет гораздо меньше.