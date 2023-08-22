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Подростки разгромили «умные» остановки

Подростки разгромили «умные» остановки

Автор:
22 августа 2023 10:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   воспитание   дети   подростки   разбой   умные остановки   
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С начала августа было зафиксировано несколько случаев вандализма.

Подростки в Артеме повредили несколько остановочных павильонов. С начала августа «нападениям» подверглись две остановки общественного транспорта. Все факты порчи имущества и их участники зафиксированы камерами видеонаблюдения.


Компанией «Цифровое Приморье» готовятся необходимые документы для последующей передачи их в правоохранительные органы.


«Умные» остановки общественного транспорта - один из сервисов, внедрённых «Цифровым Приморьем».  Подобные проекты ориентированы на создание комфортной и безопасной жизни людей. Имущество, созданное в рамках их реализации, передается в муниципальную собственность.


Следовательно, находится в распоряжении города и его жителей. Это должно быть весомым поводом для бережного отношения к созданному.

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Метки: Видео   воспитание   дети   подростки   разбой   умные остановки   
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34  комментария
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27k
Matrosskin 53 минуты назад
Полное восстановление остановок за счёт родителей. Школотронов - на общественные работы, например - отмывать те же остановки На панелях остановок - фотографии разбивших, город должен знать своих "героев", в стиле - "Я разбил остановку, теперь мне нужно отмывать каждый выходной по 4 часа до конца года другие остановки".
Плюс тщательная проверка семей на предмет - как они воспитывают несовершеннолетних.
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−5
BearKing111 3 минуты назад
Олег Квирулянт, отвечаю тебе лично.
Во-первых: я уже писал, что я осуждаю действия подростков и поддерживаю наказание. Тут скорее претензия к автору поста за несоответствующий заголовок. Я ожидал, что школота разнесет остановку в пух и прах (поломают лавочки, разобьют табло, выдавят окна и т.д. Но по факту нанесли лишь незначительные повреждения. Правильнее бы было "Подростки повредили остановку .... ".
Во-вторых: 1) 404 это название России, если ты вдруг не знал. Не путай в дальнейшем. 2) Причем тут страна моего проживания. Ватанов хлебом не корми, дай наехать на человека из Украины. Тема ни коим образом не относится к политике, но ты все равно приплел Украину сюда, орк упоротый. А потом спрашиваете, почему тут русских не любят? А потому что не умеете нормально вести себя что в обществе, что в Интернете.
В-третьих: По-твоему, меня должны забанить только потому, что я новорег?? У тебя с головой всё нормально? Я не нарушал правил, не хамил другим, не флудил и т.д. Назови мне хоть одну причину для бана, обиженка. Скорее уж тебя нужно забанить за разжигание межнациональной розни и срач. Хотя, учитывая, что Фишки превратился в тренировочную площадку для кремлеботов, это, увы, очень маловероятно.
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3k
Deniss 11 минут назад
дожили :
"Дибилы и умные остановки"
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188
Eric Cartman 13 минут назад
Интересно, сколько еще государство будет сопли жевать и не начнет серьезно драть за вандализм? Денег в инфраструктуру вбухивается сейчас немало, но такие дегенераты массово могут это обнулять, что и происходит довольно часто. Тут не просто взыскивать ущерб надо, тут надо по жесткачу идти с арестами и длительными исправработами в довесок у уплате ущерба.
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11k
DumDum 14 минут назад
Не каждый стерпит, когда остановка умнее тебя.
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13k
Limon 18 минут назад
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1k
raael13 22 минуты назад
Может быть начать вандалов сечь на площадях ? Раньше помогало.
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3k
Pill 22 минуты назад
Принудительные работы и конский штраф
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7k
Neo 23 минуты назад
Когда остановка умная, а ты тупой.
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16k
Элитный тигр Полчаса назад
Я уверен, что вся вот эта тупая муета еще ноет, как мы хреново живем.
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−5
BearKing111 Полчаса назад
Конечно, поступили ребята очень плохо, но в каком месте они ее "разгромили"? Только в начале видео деваха немного выдавила стекло и все. Немного повредили, не более. Автор, нафига придумывать такие громкие и несоответствкющие заголовки к темам? Там мелкое хулиганство максимум. Ну может еще родителей девахи с начала видео обяжут починить стекло. И все. Ребят ни в коем случае не оправдываю, за такое однозначно нужно наказывать, но остановку они не разгромили, а лишь несильно повредили.
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188
Eric Cartman BearKing111 11 минут назад
У вас, рагулей, такие "ребята" страну разгромили, а большинство селюков это до сих пор не заметило. Киздуй на цензоре пиши, умник.
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11k
zlopisec Полчаса назад
Разобрать на органы, пока они годны к трансплантации....
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423
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Конечно! Остановки умные, а ребята тупые. Кому понравится..
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11k
Бендер Родригес Полчаса назад
Вот так всегда, делаешь что-то большое, доброе, светлое! Несёшь это в массы, а вот эти вот самые массы - привыкли жить в говне и ничего, кроме говна и не производят. Руки опускаются. И уже ничего не хочется делать. А самое странное, что потом эти массы начинают бурлить(когда чуть старше становятся) на предмет - " Все вокруг плохие, вот и живем в дерьме".
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
пару лет назад был случай в ХМАО - подросток кинул в стекло умной антивандальной остановки телефон, отчего антивандальное стекло легко разбилось. Причем, оказалось, что остановка стоит 2-3 миллиона именно из-за антивандальных стекол, которые таковыми не оказались. В общем, неудобно тогда вышло :)
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3k
PtDragon 44 минуты назад
Остановка и то умная, а они - нет!
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150
Илья 45 минут назад
Время пол первого ночи дети на улице творят что хотят. Пора родителей штрафовать на хорошие суммы, хотел сказать родителя эти дети растут в не полных семьях.
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11k
Copycat 47 минут назад
Я тут вижу неблагополучные семьи при том что "неблагополучность" тут не обязательно в том что родители пьют и бьют детей, когда родители не воспитывают детей и в целом на них болт забили, то вот растут вот такие зверёныши дикие
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55k
dima423 48 минут назад
почему видео то не работает?)
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5k
Rubiroid_47 53 минуты назад
Да и нехай тешатся, дебилы.
В ПДН заведут на них дела, а родители возместят ущерб и штрафы.
Не просто так там камеры, в коем-то веке приличные, установлены.
Может даже и звук пишут.
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50k
turyst 53 минуты назад
Это от нечего делать.
Энергии много, ума мало.
Такие юные вандалы, во все времена были и есть.
И будут, увы.

Но если плотно занять молодёжь и прививать правильное поведение, то таких случаев будет гораздо меньше.
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