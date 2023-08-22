Подростки разгромили «умные» остановки

Подростки в Артеме повредили несколько остановочных павильонов. С начала августа «нападениям» подверглись две остановки общественного транспорта. Все факты порчи имущества и их участники зафиксированы камерами видеонаблюдения.





Компанией «Цифровое Приморье» готовятся необходимые документы для последующей передачи их в правоохранительные органы.





«Умные» остановки общественного транспорта - один из сервисов, внедрённых «Цифровым Приморьем». Подобные проекты ориентированы на создание комфортной и безопасной жизни людей. Имущество, созданное в рамках их реализации, передается в муниципальную собственность.





Следовательно, находится в распоряжении города и его жителей. Это должно быть весомым поводом для бережного отношения к созданному.