В Москве безбилетник психанул и разбил створку турникета

Мужчина разбил створку турникета на выходе со станции метро «Народное Ополчение». Инцидент произошёл после того, как его остановили сотрудники метро и сказали купить билет.
"Ранее судимый 34-летний злоумышленник не хотел платить за проезд в Московском метрополитене и решил пройти на станцию "Народное Ополчение" за пассажиром, оплатившим проезд. Это заметили бдительные сотрудники столичной подземки, попросив купить билет либо выйти из метро.
После этого, со слов злоумышленника, он очень сильно разозлился и, покидая метрополитен, с силой ударил ногой по правой створке турникета, разбив ее.
Естественно противоправные действия зафиксировали камеры наблюдения, поэтому личность нарушителя закона установить не составило труда.
"Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм), привлечение его к уголовной ответственности на контроле", — сообщает прокуратура Московского метрополитена.
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Щелкали они грозно, но можно было достаточно спокойно удержать руками и пройти. Каюсь, сам так делал студентом пару раз, когда проездной забывал.