В Москве безбилетник психанул и разбил створку турникета

"Ранее судимый 34-летний злоумышленник не хотел платить за проезд в Московском метрополитене и решил пройти на станцию "Народное Ополчение" за пассажиром, оплатившим проезд. Это заметили бдительные сотрудники столичной подземки, попросив купить билет либо выйти из метро.

После этого, со слов злоумышленника, он очень сильно разозлился и, покидая метрополитен, с силой ударил ногой по правой створке турникета, разбив ее.

Естественно противоправные действия зафиксировали камеры наблюдения, поэтому личность нарушителя закона установить не составило труда.

"Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм), привлечение его к уголовной ответственности на контроле", — сообщает прокуратура Московского метрополитена.