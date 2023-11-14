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В Москве безбилетник психанул и разбил створку турникета

В Москве безбилетник психанул и разбил створку турникета

Автор:
14 ноября 2023 08:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   безбилетник   инцидент   турникет   
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Мужчина разбил створку турникета на выходе со станции метро «Народное Ополчение». Инцидент произошёл после того, как его остановили сотрудники метро и сказали купить билет.

"Ранее судимый 34-летний злоумышленник не хотел платить за проезд в Московском метрополитене и решил пройти на станцию "Народное Ополчение" за пассажиром, оплатившим проезд. Это заметили бдительные сотрудники столичной подземки, попросив купить билет либо выйти из метро.

После этого, со слов злоумышленника, он очень сильно разозлился и, покидая метрополитен, с силой ударил ногой по правой створке турникета, разбив ее.

Естественно противоправные действия зафиксировали камеры наблюдения, поэтому личность нарушителя закона установить не составило труда.

"Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм), привлечение его к уголовной ответственности на контроле", — сообщает прокуратура Московского метрополитена.

Источник:

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Метки: Видео   Метро   Москва   безбилетник   инцидент   турникет   
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22  комментария
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1k
Илья 2 часа назад
Как поднять срок с пола, на ровном месте. Его нужно хотя бы стерилизовать .
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1k
Владимир Теленков 22 минуты назад
наверно адепт бесплатного общественного проезда
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13k
кот базилий 24 минуты назад
Вскипэл гарачый кров. Вах !!!!
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48k
Прискорбный Скиталец 47 минут назад
А вот у нас такого нет... метро в смысле
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1k
adssaf afasffdsga 55 минут назад
Да сделайте уже нормальные створки там, чтобы эти дегенераты ноги ломали. Ну сколько можно постоянно стекло заменять - там ведь нихрена не полную стоимость взыскивают.
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10k
Пётр Час назад
Ссылка coub.com
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17k
Мистер Фикс Час назад
Такой идиот всегда будет нищебродом
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1k
neskaju20 2 часа назад
Пора возвращать советские турникеты, которые могли ребра ломать.
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5k
Alex 2 часа назад
Голову разбить уроду
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351
mechatron 2 часа назад
Очередной ушлёпок. Кто-нибудь ведёт подсчёт?
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Alex Chebrikov

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